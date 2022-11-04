Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

04.11.2022 18:38
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
04/11/2022
Karar Sayısı
1801
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

FİNANSAL TABLO ve FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
KARAR TARİHİ    : 04.11.2022
KARAR SAYISI    : 1801
SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN 
II-14.1 SAYILI TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI
30 / 09 / 2022 dönemine ilişkin
Nuh Çimento Sanayi A.Ş.'nin 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle düzenlenmiş, Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarını incelemiş bulunuyoruz.
İşletmedeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde,    
    - Şirketin Faaliyet Raporu ve Finansal Tablolarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
    - Finansal Tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar/zararı ile ilgili gerçeği doğru ve dürüst biçimde yansıtmakta olduğunu,
    - İlişkin olduğu dönem itibariyle Faaliyet Raporunun, işin gelişimi ve performansını ve işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını,
kabul ve beyan ederiz.
 
             Vahdettin ERTAŞ                                                                 İsmail KÖKSAL                                     Elif Bilgehan MÜFTÜOĞLU                      
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                      Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi          
                  Aclan ACAR                                                                                     Tevfik KINIK
 Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi                                             Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
                Serap AKTAŞ                                                                                   Murat GÜRSOY                                          Ayhan İMAMOĞLU
Fin. Risk ve Yatırımcı İlişkileri Yön.                                                    Mali İşler Müdürü                                                    CFO




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076972


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.217
Değişim :  2,72% |  111,52
Açılış :  4.131  
Önceki Kapanış :  4.105  
En Yüksek
4.234 En Düşük
4.131
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AVOD 3,41 284.088.600 % 10,00  
INVEO 25,74 252.147.178 % 10,00  
MIATK 83,15 60.269.833 % 9,99  
ISDMR 27,96 350.923.718 % 9,99  
CONSE 9,04 403.995.243 % 9,98  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5648 18,5677 % -0,25  
Euro 18,4688 18,5401 % 1,99  
Sterlin 21,0446 21,1502 % 1,63  
Frank 18,5918 18,7038 % 1,64  
Riyal 4,9232 4,9479 % -0,29  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.680 1.682 51,51  
Altın Gr. 1.004 1.004 28,24  
Cumhuriyet 6.651 6.752 135,00  
Tam 6.697 6.795 161,00  
Yarım 3.263 3.324 80,00  
Çeyrek 1.637 1.662 41,00  
Gümüş.Ons 20,82 20,87 1,37  
Gümüş Gr. 12,43 12,45 0,78  
B. Petrol 98,55 98,55 3,88  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru