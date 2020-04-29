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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

29.04.2020 15:39
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***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

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Yönetim Kurulu Komiteleri

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Açıklamalar

Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 26 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Fikret Eskiyapan, Sn. Mehmet Eskiyapan ve Sn. Serap Aktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Ahmet Faik Paralı ve Sn. Muharrem Eskiyapan'ın getirilmesine karar verilmiştir. 
- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliğine Sn. İsmail Köksal'ın getirilmesine karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841108


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