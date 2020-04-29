***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
29.04.2020 15:39
***NUHCM*** NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Yönetim Kurulu toplantısında, 26 Mart 2020 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısında seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri arasında görev taksimi yapılarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde oluşturulan komitelerden
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin beş üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Fikret Eskiyapan, Sn. Mehmet Eskiyapan ve Sn. Serap Aktaş'ın getirilmesine karar verilmiştir.
- Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin dört üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliklerine Sn. İsmail Köksal, Sn. Ahmet Faik Paralı ve Sn. Muharrem Eskiyapan'ın getirilmesine karar verilmiştir.
- Denetimden Sorumlu Komite'nin iki üyeden oluşmasına ve Başkanlığa Sn. Vahdettin Ertaş'ın, üyeliğine Sn. İsmail Köksal'ın getirilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841108
BIST
16:01101.574
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BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|25,30
|1.139.626
|% 10,00
|
|ADESE
|1,54
|132.951.077
|% 10,00
|
|KFEIN
|18,04
|138.481.913
|% 10,00
|
|GLRYH
|9,46
|2.590.366
|% 10,00
|
|MERKO
|1,43
|41.341.027
|% 10,00
|
|CASA
|16,29
|192.548
|% -9,95
|
|EMNIS
|2,32
|21.020
|% -9,02
|
|LKMNH
|7,09
|83.862.450
|% -8,40
|
|MPARK
|15,10
|352.951.241
|% -7,36
|
|NIBAS
|7,50
|1.414.558
|% -6,25
|
|MGROS
|30,58
|1.036.948.138
|% 5,45
|
|SOKM
|11,77
|487.314.091
|% -2,73
|
|GARAN
|8,42
|409.701.875
|% 1,32
|
|THYAO
|10,58
|388.869.980
|% -0,66
|
|MPARK
|15,10
|352.951.241
|% -7,36
|
|ODAS
|1,78
|249.543.410
|% 2,89
|
|CEMAS
|1,12
|148.428.314
|% 5,66
|
|IHLGM
|1,08
|124.183.442
|% 2,86
|
|ADESE
|1,54
|132.951.077
|% 10,00
|
|PETKM
|3,55
|287.856.560
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6488
|8,6921
|% -0,06
|
|Frank
|7,1423
|7,1853
|% 0,07
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|Riyal
|1,8521
|1,8614
|% -0,05
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.705
|1.706
|-2,73
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|Altın Gr.
|383
|383
|-1,07
|
|Cumhuriyet
|2.452
|2.509
|-6,10
|
|Tam
|2.516
|2.570
|-6,20
|
|Yarım
|1.226
|1.256
|-3,10
|
|Çeyrek
|615
|628
|-1,50
|
|Gümüş.Ons
|15,20
|15,24
|0,06
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|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,00
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|B. Petrol
|23,82
|23,82
|1,08
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