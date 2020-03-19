***NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
19.03.2020 15:05
***NURVK*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [NURVK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
19/03/2020
Kira Sertifikası İşlem Görecek Şirketin Unvanı
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.
İşlem Göreceği Pazar
Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı
ISIN Kodu
TRDNVKA62017
Nominal Değer (TL)
100.000.000
Vade Başlangıç Tarihi
19/03/2020
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
23/03/2020
Vadesi (Gün)
91
İtfa Tarihi
18/06/2020
İhraç Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış (Sold To Qualified Investor)
Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830730
BIST
16:1585.432
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -144,97
|Açılış
|: 84.940
|
|Önceki Kapanış
|: 85.577
|
86.879
En Düşük
84.072
16:156,5172
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 0,0376
|Açılış
|: 6,5470
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4610
|
6,5461
En Düşük
6,4647
16:157,0614
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0129
|Açılış
|: 7,0720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0420
|
7,1299
En Düşük
7,0212
16:15310,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,71
|Açılış
|: 310,42
|
|Önceki Kapanış
|: 309,72
|
313,11
En Düşük
305,93
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|35,20
|466.326
|% 10,00
|
|GYHOL
|12,17
|5.810.667
|% 9,94
|
|GEDIK
|12,73
|3.545.094
|% 9,93
|
|GLRYH
|1,66
|1.638.627
|% 9,93
|
|RTALB
|3,99
|1.231.103
|% 9,92
|
|LKMNH
|4,25
|879.576
|% -9,96
|
|PENGD
|1,90
|16.438.738
|% -9,95
|
|DOKTA
|13,23
|6.378.619
|% -9,94
|
|DERIM
|2,90
|3.274.046
|% -9,94
|
|KLMSN
|11,07
|18.856.092
|% -9,93
|
|GARAN
|7,78
|683.763.353
|% -2,75
|
|ASELS
|21,26
|638.305.805
|% -2,21
|
|THYAO
|7,99
|551.567.485
|% 1,14
|
|YKBNK
|1,93
|291.728.962
|% -2,53
|
|ISFIN
|2,80
|181.271.813
|% 7,69
|
|YKBNK
|1,93
|291.728.962
|% -2,53
|
|GARAN
|7,78
|683.763.353
|% -2,75
|
|ODAS
|1,19
|99.539.499
|% -0,83
|
|IHLGM
|0,76
|56.352.250
|% -1,30
|
|THYAO
|7,99
|551.567.485
|% 1,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5641
|7,6020
|% 0,67
|
|Frank
|6,6767
|6,7169
|% 0,16
|
|Riyal
|1,7351
|1,7438
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.476
|1.477
|-9,97
|
|Altın Gr.
|310
|310
|0,37
|
|Cumhuriyet
|2.065
|2.096
|-21,00
|
|Tam
|2.062
|2.115
|-16,47
|
|Yarım
|997
|1.023
|-7,97
|
|Çeyrek
|500
|511
|-3,99
|
|Gümüş.Ons
|11,98
|12,00
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|2,51
|2,52
|0,02
|
|B. Petrol
|25,70
|25,70
|0,82
|