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***NURVK* *DYOBY* *HALKF* *ISFAK* *SISE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

26.09.2023 17:42
***NURVK* *DYOBY* *HALKF* *ISFAK* *SISE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının


***NURVK******DYOBY******HALKF******ISFAK******SISE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması )

İlgili Şirketler [NURVK, DYOBY, HALKF, SISE, ISFAK]
İlgili Fonlar []
İhraççının Unvanı İşlem Kodu Borçlanma Aracı Türü İhraç Şekli ISIN Kodu Nominal Değer (TL) Vade Başlangıç Tarihi İtfa Tarihi İşlem Görmeye Başlama Tarihi
-
- Nurol Varlık Kiralama A.Ş. NURVK Kira Sertifikası / Sukuk Certificate Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRDNVKAA2336 50.000.000 26.09.2023 27.12.2023 28.09.2023
- DYO Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. DYOBY Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFDYBY32415 132.000.000 26.09.2023 15.03.2024 28.09.2023
- Halk Finansal Kiralama A.Ş. HALKF Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFHLFK12415 212.100.000 26.09.2023 04.01.2024 28.09.2023
- Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. SISE Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFSISE92416 4.200.000.000 26.09.2023 24.09.2024 28.09.2023
- İş Faktoring A.Ş. ISFAK Bono / Bill Nitelikli Yatırımcıya Borsa Dışında İhraç / To qualified investors out of stock exchange TRFISFA12443 700.000.000 26.09.2023 05.01.2024 28.09.2023


İlgili Şirketler [NURVK, DYOBY, HALKF, SISE, ISFAK]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Borçlanma Araçlarının / Kira Sertifikalarının İşlem Görmeye Başlaması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklama

Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem görmeye başlayacak borçlanma araçları / kira sertifikaları bilgileri aşağıda yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197425


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Yarım 5.544 5.600 -22,00  
Çeyrek 2.763 2.800 -11,00  
Gümüş.Ons 22,90 22,94 -0,21  
Gümüş Gr. 20,05 20,08 -0,18  
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