***NURVK* *HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NURVK******HSTAS*** HST TARIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler [NURVK]İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından 07.06.2013 tarihli 28670 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kira Sertifikaları Tebliğinin (III-61.1) ("Tebliğ") 10. Maddesinin 3. Fıkrası çerçevesinde, Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin "İhraççı" olarak yer alacağı, izahnamenin ilk yayımlandığı ve/veya ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, yönetim sözleşmesine dayalı olarak halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara 100.000.000-TL (Yüz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde gerçekleştirilecek olan kira sertifikaları ihraç işleminde Şirketimizin "Fon Kullanıcısı/Kaynak Kuruluş" olarak yer almasına, oy birliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1238402BIST