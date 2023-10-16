***NURVK* *HSTAS*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
16.10.2023 13:32
***NURVK******HSTAS*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [HSTAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 60.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1206686
BIST
'
16:177.995
En Düşük
|Değişim
|: -1,45%
|| -118,03
|Açılış
|: 8.228
|
|Önceki Kapanış
|: 8.113
|
7.961
En Yüksek
8.252
16:1727,8817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,1175
|Açılış
|: 27,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 27,8750
|
27,9638
En Düşük
27,4171
16:1729,4098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,2043
|Açılış
|: 29,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4363
En Düşük
29,0127
16:171.719,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -6,28
|Açılış
|: 1.719,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.725,74
|
1.728,78
En Düşük
1.696,70
BIST En Aktif Hisseler16:15
|FMIZP
|316,80
|224.395.167
|% 10,00
|
|MAALT
|991,40
|9.788.092
|% 10,00
|
|POLTK
|12.096,70
|65.600.111
|% 10,00
|
|KSTUR
|1.041,70
|6.184.341
|% 10,00
|
|SNKRN
|34,76
|5.043.641
|% 10,00
|
|TARKM
|639,00
|52.053.069
|% -10,00
|
|TEKTU
|3,97
|116.122.997
|% -9,77
|
|ESCAR
|182,20
|129.294.928
|% -9,31
|
|BYDNR
|35,44
|73.174.481
|% -9,13
|
|HATSN
|65,35
|244.125.934
|% -9,11
|
|THYAO
|222,50
|5.187.803.648
|% 0,14
|
|KOZAL
|27,82
|5.039.313.624
|% 1,76
|
|BRSAN
|911,60
|4.103.612.120
|% -8,23
|
|TUPRS
|141,10
|3.993.648.957
|% -3,69
|
|KOZAA
|71,65
|3.255.876.117
|% 5,21
|
|EKGYO
|7,49
|1.775.685.630
|% -1,96
|
|ZOREN
|6,23
|1.378.907.586
|% -0,16
|
|KOZAL
|27,82
|5.039.313.624
|% 1,76
|
|QUAGR
|6,35
|1.014.959.008
|% -5,51
|
|ODAS
|12,87
|1.804.858.243
|% -3,96
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,8737
|27,8798
|% 0,42
|
|Euro
|29,4070
|29,4173
|% 0,73
|
|Sterlin
|33,8422
|34,0119
|% 0,69
|
|Frank
|30,7860
|30,9715
|% 0,46
|
|Riyal
|7,4106
|7,4478
|% 0,43
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-14,92
|
|Altın Gr.
|1.720
|1.720
|-5,81
|
|Cumhuriyet
|11.834
|12.013
|-62,00
|
|Tam
|11.589
|11.671
|244,00
|
|Yarım
|5.812
|5.858
|123,00
|
|Çeyrek
|2.897
|2.929
|61,00
|
|Gümüş.Ons
|22,58
|22,61
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|20,24
|20,27
|-0,04
|
|B. Petrol
|90,70
|90,70
|-0,19
|