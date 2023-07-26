***NURVK* *HSTAS*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi









***NURVK******HSTAS*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )İlgili Şirketler [HSTAS]İlgili Fonlar []TürkçeTertip İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 35.000.000 TL ihraç tavanı kapsamında, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı kira sertifikası ihracına ilişkin Kurulca onaylanmış tertip ihraç belgesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1175345BIST