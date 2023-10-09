***NURVK* *NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
09.10.2023 10:01
***NURVK******NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [NRBNK]
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 1.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1201962
BIST
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13:588.357
En Düşük
|Değişim
|: -1,27%
|| -107,64
|Açılış
|: 8.301
|
|Önceki Kapanış
|: 8.465
|
8.270
En Yüksek
8.384
13:5827,7015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,1244
|Açılış
|: 27,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
28,1164
En Düşük
27,3469
13:5829,2077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0178
|Açılış
|: 29,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,7477
En Düşük
29,1187
13:581.648,28
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 22,84
|Açılış
|: 1.648,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.625,44
|
1.673,86
En Düşük
1.626,51
BIST En Aktif Hisseler13:58
|DMRGD
|19,91
|23.598.168
|% 10,00
|
|BFREN
|10.854,30
|412.258.278
|% 10,00
|
|SDTTR
|400,10
|370.492.611
|% 9,98
|
|PAPIL
|35,52
|88.291.667
|% 9,97
|
|HATSN
|70,65
|340.412.673
|% 9,96
|
|QNBFL
|731,20
|10.904.386
|% -10,00
|
|QNBFB
|303,30
|3.240.457
|% -10,00
|
|FENER
|113,20
|503.841.057
|% -8,71
|
|MMCAS
|15,00
|800.031
|% -7,12
|
|BASCM
|10,22
|1.504.207
|% -7,09
|
|ASELS
|42,72
|5.295.444.010
|% 4,40
|
|THYAO
|231,50
|3.592.125.345
|% -2,89
|
|TUPRS
|148,80
|3.451.604.206
|% 0,74
|
|PETKM
|23,80
|3.173.012.601
|% 3,03
|
|EREGL
|44,24
|2.529.347.472
|% -1,56
|
|ZOREN
|6,46
|2.144.176.530
|% -5,42
|
|EKGYO
|8,51
|1.621.363.525
|% -1,50
|
|IHLAS
|1,34
|218.620.105
|% -2,90
|
|PETKM
|23,80
|3.173.012.601
|% 3,03
|
|SKBNK
|6,98
|889.172.260
|% 0,72
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,6933
|27,7015
|% 0,45
|
|Euro
|29,1955
|29,2077
|% -0,06
|
|Sterlin
|33,5951
|33,7636
|% -0,16
|
|Frank
|30,3029
|30,4855
|% 0,38
|
|Riyal
|7,3633
|7,4002
|% 0,44
|
|13:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|16,64
|
|Altın Gr.
|1.649
|1.649
|23,41
|
|Cumhuriyet
|11.366
|11.538
|105,00
|
|Tam
|11.141
|11.226
|219,00
|
|Yarım
|5.587
|5.630
|110,00
|
|Çeyrek
|2.785
|2.815
|55,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,65
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|19,29
|19,32
|0,15
|
|B. Petrol
|87,63
|87,63
|3,05
|