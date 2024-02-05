***NURVK* *NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
05.02.2024 11:37
***NURVK******NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş.'nin ihraççı, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 2.000.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen yönetim sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihraçlarına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
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15:418.753
En Düşük
|Değişim
|: 1,01%
|| 87,28
|Açılış
|: 8.717
|
|Önceki Kapanış
|: 8.666
|
8.695
En Yüksek
8.784
15:4130,5544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0637
|Açılış
|: 30,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 30,6100
|
30,6898
En Düşük
30,3930
15:4132,8841
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0656
|Açılış
|: 32,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,0985
En Düşük
32,7964
15:411.988,30
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,89
|Açılış
|: 1.988,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.996,20
|
2.011,97
En Düşük
1.984,14
BIST En Aktif Hisseler15:41
|MEGMT
|55,00
|893.674.782
|% 10,00
|
|VERTU
|49,94
|89.064.463
|% 10,00
|
|DOFER
|50,05
|234.664.206
|% 10,00
|
|KFEIN
|123,20
|332.370.585
|% 10,00
|
|MARKA
|67,10
|12.197.237
|% 10,00
|
|DIRIT
|17,44
|8.004.925
|% -9,64
|
|VRGYO
|32,82
|484.814.473
|% -8,63
|
|BRMEN
|3,94
|600.891
|% -7,08
|
|ORMA
|172,00
|6.199.401
|% -6,72
|
|UMPAS
|9,49
|1.884.184
|% -4,91
|
|THYAO
|286,25
|9.935.034.490
|% 1,69
|
|YKBNK
|22,96
|3.510.136.489
|% 3,05
|
|AKBNK
|40,40
|3.157.310.603
|% 2,90
|
|SASA
|39,36
|3.148.230.903
|% 4,57
|
|BINHO
|622,50
|2.870.121.247
|% 9,98
|
|TSPOR
|1,63
|308.313.055
|% 3,82
|
|YKBNK
|22,96
|3.510.136.489
|% 3,05
|
|EKGYO
|10,13
|1.356.011.579
|% 2,01
|
|AKFGY
|2,18
|265.278.882
|% 0,93
|
|ISCTR
|25,98
|2.740.772.690
|% 1,64
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,5500
|30,5544
|% 0,21
|
|Euro
|32,8714
|32,8841
|% -0,20
|
|Sterlin
|38,2874
|38,4794
|% -0,34
|
|Frank
|35,0124
|35,2233
|% -0,11
|
|Riyal
|8,1217
|8,1625
|% 0,16
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,41
|22,45
|% 0,66
|
|Platin
|900,50
|901,65
|% 0,66
|
|Paladyum
|930,45
|934,99
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,12
|77,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.023,50
|2.023,85
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:41
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-
15:55MRSHL
Yüzde 5.39 oranında artışla 2, 149.00 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 859 adet işlem
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15:54EKOS
Yüzde 8.17 oranında artışla 66.85 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 144, 886 adet işlem
-
15:53KONKA
Yüzde 4.81 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 594, 331 adet işlem
-
15:52ONCSM
Yüzde 8.47 oranında artışla 234.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 014, 279 adet işlem
-
15:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 98, 01 artarak (% 1.06 ) 9, 359