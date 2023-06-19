***NURVK* *NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
19.06.2023 10:44
***NURVK******NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler [NRBNK]
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Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış Tertip İhraç Belgesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1159634
BIST
13:215.398
En Düşük
|Değişim
|: -1,41%
|| -77,39
|Açılış
|: 5.485
|
|Önceki Kapanış
|: 5.475
|
5.360
En Yüksek
5.485
13:2123,6679
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0536
|Açılış
|: 23,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5200
|
23,6777
En Düşük
23,4115
13:2125,8464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0076
|Açılış
|: 25,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 25,7300
|
25,9286
En Düşük
25,6764
13:211.484,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -2,21
|Açılış
|: 1.484,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.486,42
|
1.490,96
En Düşük
1.473,65
BIST En Aktif Hisseler13:21
|INGRM
|643,70
|11.060.239
|% 10,00
|
|FORTE
|17,73
|21.117.441
|% 9,99
|
|KONKA
|38,74
|89.620.394
|% 9,99
|
|MACKO
|77,05
|10.960.748
|% 9,99
|
|AVHOL
|73,20
|44.600.640
|% 9,99
|
|CASA
|128,50
|213.514
|% -6,00
|
|EYGYO
|19,07
|28.199.208
|% -4,46
|
|DOKTA
|50,70
|36.405.680
|% -4,43
|
|IDEAS
|30,04
|12.589.734
|% -4,21
|
|KLKIM
|53,90
|34.244.497
|% -4,01
|
|ASTOR
|56,70
|2.106.403.175
|% 5,00
|
|PENTA
|27,80
|1.220.476.323
|% 6,76
|
|PGSUS
|586,40
|1.075.062.643
|% -0,49
|
|ALFAS
|443,20
|622.361.407
|% -3,55
|
|ODAS
|6,92
|556.562.865
|% 6,13
|
|ODAS
|6,92
|556.562.865
|% 6,13
|
|PENTA
|27,80
|1.220.476.323
|% 6,76
|
|ASTOR
|56,70
|2.106.403.175
|% 5,00
|
|FORMT
|3,09
|109.664.691
|% 4,75
|
|PSGYO
|6,94
|155.945.961
|% -2,39
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6606
|23,6679
|% 0,23
|
|Euro
|25,8340
|25,8464
|% 0,03
|
|Sterlin
|30,2285
|30,3801
|% 0,16
|
|Frank
|26,2947
|26,4531
|% -0,09
|
|Riyal
|6,2904
|6,3220
|% 0,20
|
|13:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.951
|1.951
|-6,84
|
|Altın Gr.
|1.485
|1.485
|-1,57
|
|Cumhuriyet
|9.803
|9.951
|-38,00
|
|Tam
|9.753
|10.001
|-38,88
|
|Yarım
|4.780
|4.854
|-30,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.427
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,01
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|18,23
|18,25
|-0,13
|
|B. Petrol
|76,50
|76,50
|-0,11
|