***NURVK* *NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.09.2023 17:23
***NURVK******NRBNK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz tarafından yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle ihraç edilecek, 1.000.000.000-TL (BirMilyarTürkLirası) ihraç tavanı kapsamında, Nurol Yatırım Bankası A.Ş.‘nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olduğu kira sertifikası ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış 7. Tertip İhraç Belgesi ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196898
BIST
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18:058.039
En Düşük
|Değişim
|: 0,48%
|| 38,72
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
7.981
En Yüksek
8.094
18:0527,1690
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0484
|Açılış
|: 27,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1740
En Düşük
27,0615
18:0528,9651
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0641
|Açılış
|: 29,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
18:051.683,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 8,60
|Açılış
|: 1.682,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.685,02
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOKNR
|30,80
|702.160.731
|% 10,00
|
|FONET
|20,68
|68.999.151
|% 10,00
|
|RAYSG
|56,10
|95.922.776
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TETMT
|2.145,00
|58.305.037
|% 10,00
|
|SUMAS
|234,00
|1.061.190
|% -10,00
|
|GIPTA
|33,24
|1.718.231.804
|% -9,97
|
|ATAGY
|10,00
|90.519.820
|% -9,75
|
|AYCES
|408,00
|53.564.107
|% -9,11
|
|MTRYO
|7,51
|5.862.331
|% -8,41
|
|TUPRS
|154,10
|9.959.440.426
|% 4,26
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ASTOR
|139,40
|7.772.116.306
|% -0,78
|
|THYAO
|226,10
|6.577.945.587
|% -2,79
|
|EREGL
|43,28
|6.454.630.569
|% 3,69
|
|ISCTR
|24,90
|8.910.355.275
|% 7,61
|
|ZOREN
|4,87
|1.783.860.436
|% 2,96
|
|YKBNK
|16,80
|4.246.395.316
|% -1,18
|
|KATMR
|2,26
|467.759.704
|% 9,71
|
|SKBNK
|5,58
|1.065.656.245
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1582
|27,1732
|% 0,19
|
|Euro
|28,9556
|28,9688
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,1898
|33,3562
|% -0,16
|
|Frank
|29,8547
|30,0345
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2206
|7,2568
|% 0,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|6,37
|
|Altın Gr.
|1.683
|1.684
|8,96
|
|Cumhuriyet
|11.367
|11.539
|70,00
|
|Tam
|11.115
|11.217
|27,00
|
|Yarım
|5.575
|5.632
|14,00
|
|Çeyrek
|2.779
|2.816
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,55
|23,58
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|20,58
|20,60
|0,18
|
|B. Petrol
|92,84
|92,84
|-0,46
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59METRO
Yüzde 9.73 oranında artışla 2.48 lira fiyatla işlem gören hissede 82, 633, 467 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 68 kaybederek (% -0.06 ) 8, 425
-
17:57XU100
Endeks 8, 016 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 19 üstünde . İşlem hacmi 122, 301.00 milyon TL de
-
17:57TGSAS
Yüzde 4.05 oranında artışla 27.72 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 761, 122 adet işlem
-
17:56AZTEK
Yüzde 7.28 oranında artışla 78.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 832, 152 adet işlem