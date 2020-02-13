***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13/02/2020AçıklamalarNUROL VARLIK KIRALAMA AS 2019 YIL SONU FAALIYET RAPORUhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818945BIST