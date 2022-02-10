***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.02.20222AçıklamalarNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 2021 Yılsonu Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000988BIST