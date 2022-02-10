***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
10.02.2022 21:17
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.20222
Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 2021 Yılsonu Faaliyet Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000988
BIST
18:052.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -4,18
|Açılış
|: 2.048
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.055
En Düşük
2.030
18:0513,5197
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0046
|Açılış
|: 13,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6000
|
13,5197
En Düşük
13,4757
18:0515,4683
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0037
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5400
|
15,4683
En Düşük
15,4272
18:05793,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -4,38
|Açılış
|: 793,79
|
|Önceki Kapanış
|: 798,12
|
801,20
En Düşük
791,88
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|594,40
|6.537.806
|% 9,99
|
|POLTK
|525,10
|43.453.132
|% 9,99
|
|DESA
|11,79
|6.000.296
|% 9,98
|
|KLKIM
|18,18
|43.389.679
|% 9,98
|
|PKART
|17,67
|23.294.429
|% 9,96
|
|ORCAY
|33,84
|311.888.116
|% -10,00
|
|KERVN
|0,71
|957.346
|% -8,97
|
|SANEL
|11,16
|6.602.747
|% -8,52
|
|ARDYZ
|6,57
|565.382.603
|% -6,41
|
|YONGA
|24,86
|370.190
|% -6,26
|
|THYAO
|29,80
|3.548.566.446
|% -0,13
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|EREGL
|29,46
|1.842.640.865
|% -0,47
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|YKBNK
|4,10
|1.463.603.481
|% -0,24
|
|MOBTL
|1,76
|342.406.679
|% -4,86
|
|EKGYO
|2,33
|402.895.503
|% -0,43
|
|KRDMD
|11,82
|2.063.898.727
|% -2,15
|
|SISE
|13,92
|1.767.018.025
|% -2,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4966
|13,5012
|% -0,10
|
|Euro
|15,4038
|15,4792
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,2696
|18,3612
|% -0,02
|
|Frank
|14,5279
|14,6154
|% -0,44
|
|Riyal
|3,5905
|3,6085
|% -0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.828
|0,39
|
|Altın Gr.
|794
|794
|-4,33
|
|Cumhuriyet
|5.289
|5.369
|-15,00
|
|Tam
|5.263
|5.397
|-15,45
|
|Yarım
|2.544
|2.611
|-7,47
|
|Çeyrek
|1.276
|1.305
|-3,74
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,06
|10,06
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,19
|91,19
|-0,36
|
Seans Raporu
18:05
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17:59HURGZ
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17:57SONME
Yüzde -5.05 oranında düşüşle 47.00 lira fiyatla işlem gören hissede 177, 646 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, TOASO, KRDMD
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 9 kaybederek (% -0.16 ) 1, 833
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