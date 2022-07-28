***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayanİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyet RaporuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.07.2022AçıklamalarNurol Varlık Kiralama A.Ş. Haziran 2022 Ara Dönem Faaliyet Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048757BIST