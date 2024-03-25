***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
25.03.2024 21:22
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 2023 yıllık faaliyet raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262285
BIST
'
18:059.029
En Düşük
|Değişim
|: -0,90%
|| -82,12
|Açılış
|: 9.113
|
|Önceki Kapanış
|: 9.112
|
9.029
En Yüksek
9.336
18:0532,1673
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0607
|Açılış
|: 32,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8300
|
32,1718
En Düşük
32,0860
18:0534,8898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0072
|Açılış
|: 35,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
34,9725
En Düşük
34,8188
18:052.246,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,58
|Açılış
|: 2.246,44
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.247,18
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CMENT
|599,50
|22.247.503
|% 10,00
|
|GSDDE
|10,23
|40.181.824
|% 10,00
|
|KENT
|1.375,00
|38.526.135
|% 10,00
|
|RYSAS
|38,72
|84.856.112
|% 10,00
|
|OYAYO
|40,48
|12.999.159
|% 10,00
|
|MMCAS
|15,30
|5.112.198
|% -10,00
|
|KSTUR
|7.535,00
|15.072.335
|% -9,98
|
|PEKGY
|14,12
|1.575.531.603
|% -9,95
|
|METUR
|8,91
|186.895.609
|% -9,91
|
|PKART
|82,65
|164.508.421
|% -9,77
|
|THYAO
|285,75
|13.687.265.335
|% -1,89
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|KCHOL
|196,70
|4.971.570.898
|% 0,98
|
|ISCTR
|11,41
|8.971.123.363
|% 3,54
|
|ODAS
|9,41
|2.286.189.892
|% 6,09
|
|YKBNK
|27,12
|6.550.955.460
|% 1,80
|
|EKGYO
|9,72
|1.898.099.011
|% -3,09
|
|AKBNK
|46,00
|6.250.012.683
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1580
|32,1673
|% 0,19
|
|Euro
|34,8650
|34,8898
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,0038
|41,2093
|% 0,00
|
|Frank
|36,0801
|36,2610
|% 0,01
|
|Riyal
|8,6559
|8,6993
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,64
|24,69
|% 0,66
|
|Platin
|905,21
|907,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.007,06
|1.013,23
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|86,07
|86,07
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.171,82
|2.172,16
|% 0,66
|