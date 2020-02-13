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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor

13.02.2020 18:21
GÜNCEL HABERLER



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 50.000 50.000
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 50.000 50.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-22.000.000 172.000.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
150.740.684 174.829.590
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
150.000.000 172.000.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
740.684 2.829.590
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-172.763.160 -2.853.195
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
8 -752.417 -2.802.703
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-10.743 -50.492
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-172.000.000
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-22.022.476 171.976.395
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
13 -33.275.889 -20.442.103
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13 33.275.889 20.442.103
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
22.476 23.605
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
0 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.000.000 172.000.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.000.000 172.000.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 172.050.000 50.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 150.050.000 172.050.000


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 150.004.985 172.026.773
Ticari Alacaklar
8 3.554.054 2.802.325
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3.554.054 2.802.325
Diğer Dönen Varlıklar
7 73.612 62.869
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
69.818 62.869
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.794
ARA TOPLAM
153.632.651 174.891.967
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
153.632.651 174.891.967
DURAN VARLIKLAR

Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
153.632.651 174.891.967
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.582.651 174.841.967
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
153.582.651 174.841.967
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 153.555.120 174.802.703
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 27.531 39.264
ARA TOPLAM
153.582.651 174.841.967
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
153.582.651 174.841.967
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
153.582.651 174.841.967
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.000 50.000
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.000 50.000
TOPLAM KAYNAKLAR
153.632.651 174.891.967


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
13 33.275.889 20.442.103
Satışların Maliyeti
13 -33.275.889 -20.442.103
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -457.810 -447.211
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-22.476 -23.655
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-480.286 -470.866
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 480.286 470.866
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
Finansman Gelirleri
16 3.555.120 2.826.308
Finansman Giderleri
17 -3.555.120 -2.826.308
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818894


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ISBTR 56.350,00 4.564.350 % 15,00  
MERKO 1,48 54.907.404 % 14,73  
RHEAG 2,35 28.681.282 % 14,63  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,8614 7,9008 % 0,64  
Frank 6,1452 6,1822 % -0,21  
Riyal 1,6057 1,6138 % -0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.575 1.576 8,42  
Altın Gr. 306 306 1,42  
Cumhuriyet 2.030 2.060 13,00  
Tam 2.022 2.073 15,13  
Yarım 977 1.003 7,32  
Çeyrek 490 501 3,66  
Gümüş.Ons 17,61 17,66 0,14  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 56,38 56,38 0,59  
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