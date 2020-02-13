***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 50.000 50.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000 50.000 50.000Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 50.000 50.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000 50.000 50.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-22.000.000 172.000.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları150.740.684 174.829.590Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri150.000.000 172.000.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri740.684 2.829.590İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-172.763.160 -2.853.195Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler8 -752.417 -2.802.703Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-10.743 -50.492Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları-172.000.000Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-22.022.476 171.976.395Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları13 -33.275.889 -20.442.103Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri13 33.275.889 20.442.103Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)22.476 23.605YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları0 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.000.000 172.000.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-22.000.000 172.000.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 172.050.000 50.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 150.050.000 172.050.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 150.004.985 172.026.773Ticari Alacaklar8 3.554.054 2.802.325İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.554.054 2.802.325Diğer Dönen Varlıklar7 73.612 62.869İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar69.818 62.869İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.794ARA TOPLAM153.632.651 174.891.967TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR153.632.651 174.891.967DURAN VARLIKLARDiğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR153.632.651 174.891.967KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar153.582.651 174.841.967İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar153.582.651 174.841.967İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 153.555.120 174.802.703Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 27.531 39.264ARA TOPLAM153.582.651 174.841.967TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER153.582.651 174.841.967UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER153.582.651 174.841.967ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.000 50.000Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.000 50.000TOPLAM KAYNAKLAR153.632.651 174.891.967Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 33.275.889 20.442.103Satışların Maliyeti13 -33.275.889 -20.442.103TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri14 -457.810 -447.211Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-22.476 -23.655ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-480.286 -470.866Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 480.286 470.866FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0Finansman Gelirleri16 3.555.120 2.826.308Finansman Giderleri17 -3.555.120 -2.826.308SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818894BIST