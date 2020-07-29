***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
29.07.2020 18:43
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 50.000 50.000
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 50.000 50.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -22.000.081
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
151.738.410 150.091.826
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
1.667.121
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
21.289 41.826
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
150.050.000 150.050.000
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-151.739.477 -172.091.907
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
-21.171
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-3.476
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-150.050.000 -172.050.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-1.689.477 -17.260
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-1.067 -22.000.081
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-10.943.700 -19.947.439
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
10.943.700 19.947.439
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -22.000.081
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -22.000.081
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.004.985 172.026.773
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.004.985 150.026.692
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 150.004.985 150.004.985
Ticari Alacaklar
9 1.885.866 3.554.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
1.885.866 3.554.054
Diğer Dönen Varlıklar
8 52.323 73.612
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
49.216 69.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
3.107 3.794
ARA TOPLAM
151.943.174 153.632.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
151.943.174 153.632.651
DURAN VARLIKLAR
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
151.943.174 153.632.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.893.174 153.582.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.893.174 153.582.651
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
11 151.691.796 153.555.120
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
10 201.378 27.531
ARA TOPLAM
151.893.174 153.582.651
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.893.174 153.582.651
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.893.174 153.582.651
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.000 50.000
Ödenmiş Sermaye
12 50.000 50.000
Net Dönem Karı veya Zararı
12 0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.000 50.000
TOPLAM KAYNAKLAR
151.943.174 153.632.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 10.943.700 19.947.439
Satışların Maliyeti
14 -10.943.700 -19.947.439
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -237.336 -224.359
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-237.336 -224.359
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 237.336 224.359
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0
Finansman Gelirleri
1.691.796 1.759.248
Finansman Giderleri
-1.691.796 -1.759.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863648
BIST