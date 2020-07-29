***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 50.000 50.000 50.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000 50.000 50.000Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 50.000 50.000 50.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000 50.000 50.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -22.000.081İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları151.738.410 150.091.826Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri1.667.121Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri21.289 41.826Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri150.050.000 150.050.000İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-151.739.477 -172.091.907Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-21.171Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-3.476Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları-150.050.000 -172.050.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-1.689.477 -17.260Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-1.067 -22.000.081Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-10.943.700 -19.947.439Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri10.943.700 19.947.439Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)1.067YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARIPay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit GirişleriYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -22.000.081NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -22.000.081DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ150.004.985 172.026.773DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ150.004.985 150.026.692Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 150.004.985 150.004.985Ticari Alacaklar9 1.885.866 3.554.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar1.885.866 3.554.054Diğer Dönen Varlıklar8 52.323 73.612İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar49.216 69.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar3.107 3.794ARA TOPLAM151.943.174 153.632.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR151.943.174 153.632.651DURAN VARLIKLARDiğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR151.943.174 153.632.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar151.893.174 153.582.651İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar151.893.174 153.582.651İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları11 151.691.796 153.555.120Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar10 201.378 27.531ARA TOPLAM151.893.174 153.582.651TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.893.174 153.582.651UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER151.893.174 153.582.651ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.000 50.000Ödenmiş Sermaye12 50.000 50.000Net Dönem Karı veya Zararı12 0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.000 50.000TOPLAM KAYNAKLAR151.943.174 153.632.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 10.943.700 19.947.439Satışların Maliyeti14 -10.943.700 -19.947.439TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)0 0Genel Yönetim Giderleri15 -237.336 -224.359ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-237.336 -224.359Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 237.336 224.359FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0Finansman Gelirleri1.691.796 1.759.248Finansman Giderleri-1.691.796 -1.759.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863648BIST