***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
29.01.2021 18:55
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 50.000 50.000
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 50.000 50.000
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 50.000 50.000
Dönem Karı (Zararı)
11 685 685 685
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 685 50.685 50.685
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -22.000.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
152.295.798 150.740.684
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
8 2.283.890 0
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
11.223
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
150.000.000 150.000.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
685 740.684
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-152.295.798 -172.763.160
Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler
8 -752.417
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-11.223 -10.743
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-150.000.000 -172.000.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-2.284.575
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
0 -22.022.476
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
13 -18.750.550 -33.275.889
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13 18.750.550 33.275.889
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 22.476
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -22.000.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
0 -22.000.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 150.050.000 172.050.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 150.050.000 150.050.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 150.004.985 150.004.985
Ticari Alacaklar
1.270.164 3.554.054
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 1.270.164 3.554.054
Diğer Dönen Varlıklar
7 62.389 73.612
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
61.906 69.818
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
483 3.794
ARA TOPLAM
151.337.538 153.632.651
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
151.337.538 153.632.651
DURAN VARLIKLAR
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
151.337.538 153.632.651
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.286.853 153.582.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
151.286.853 153.582.651
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 151.270.545 153.555.120
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 16.308 27.531
ARA TOPLAM
151.286.853 153.582.651
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
151.286.853 153.582.651
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
151.286.853 153.582.651
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
50.685 50.000
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Net Dönem Karı veya Zararı
685 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
50.685 50.000
TOPLAM KAYNAKLAR
151.337.538 153.632.651
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 18.750.550 33.275.889
Satışların Maliyeti
13 -18.750.550 -33.275.889
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-22.476
Karşılık Giderleri
-22.476
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-22.476
BRÜT KAR (ZARAR)
0 -22.476
Genel Yönetim Giderleri
14 -513.957 -457.810
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-513.957 -480.286
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 514.642 480.286
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
685 0
Finansman Gelirleri
16 1.270.545 3.555.120
Finansman Giderleri
17 -1.270.545 -3.555.120
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
685 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
685 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
685 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
685 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
685 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
685 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906384
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