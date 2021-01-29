***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 50.000 50.000Dönem Sonu Bakiyeler50.000 50.000 50.000Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 50.000 50.000Dönem Karı (Zararı)11 685 685 685Dönem Sonu Bakiyeler50.000 685 50.685 50.685Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -22.000.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları152.295.798 150.740.684Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri8 2.283.890 0Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri11.223Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri150.000.000 150.000.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri685 740.684İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-152.295.798 -172.763.160Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler8 -752.417Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-11.223 -10.743Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları-150.000.000 -172.000.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-2.284.575Faaliyetlerden Net Nakit Akışları0 -22.022.476Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları13 -18.750.550 -33.275.889Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri13 18.750.550 33.275.889Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 22.476YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -22.000.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)0 -22.000.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 150.050.000 172.050.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 150.050.000 150.050.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 150.004.985 150.004.985Ticari Alacaklar1.270.164 3.554.054İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 1.270.164 3.554.054Diğer Dönen Varlıklar7 62.389 73.612İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar61.906 69.818İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar483 3.794ARA TOPLAM151.337.538 153.632.651TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR151.337.538 153.632.651DURAN VARLIKLARDiğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR151.337.538 153.632.651KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar151.286.853 153.582.651İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar151.286.853 153.582.651İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 151.270.545 153.555.120Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 16.308 27.531ARA TOPLAM151.286.853 153.582.651TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER151.286.853 153.582.651UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER151.286.853 153.582.651ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar50.685 50.000Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Net Dönem Karı veya Zararı685 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR50.685 50.000TOPLAM KAYNAKLAR151.337.538 153.632.651Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 18.750.550 33.275.889Satışların Maliyeti13 -18.750.550 -33.275.889TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-22.476Karşılık Giderleri-22.476FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-22.476BRÜT KAR (ZARAR)0 -22.476Genel Yönetim Giderleri14 -513.957 -457.810ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-513.957 -480.286Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 514.642 480.286FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)685 0Finansman Gelirleri16 1.270.545 3.555.120Finansman Giderleri17 -1.270.545 -3.555.120SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)685 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)685 0DÖNEM KARI (ZARARI)685 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları685 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin VergilerDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)685 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları685 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906384BIST