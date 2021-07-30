***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
30.07.2021 18:22
50.000 50.000
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
12 50.000 50.000 50.000
Dönem Karı (Zararı)
12 24.385 24.385 24.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
12 685 685 685
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 685 24.385 75.070 75.070
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
50.018.008 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
204.052.400 151.738.410
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
4.028.015 1.667.121
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
21.289
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
200.000.000 150.050.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
24.385
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-154.058.777 -151.739.477
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-2.057
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-150.000.000 -150.050.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-4.056.720 -1.689.477
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
49.993.623 -1.067
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-9.517.100 -10.943.700
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
9.517.100 10.943.700
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
24.385 1.067
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.018.008 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
50.018.008 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
150.004.985 150.004.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
200.022.993 150.004.985
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 200.022.993 150.004.985
Ticari Alacaklar
5.942.586 1.270.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 5.942.586 1.270.164
Diğer Dönen Varlıklar
8 54.380 62.389
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
51.665 61.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
2.715 483
ARA TOPLAM
206.019.959 151.337.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
206.019.959 151.337.538
DURAN VARLIKLAR
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
206.019.959 151.337.538
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.924.996 151.270.545
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
205.924.996 151.270.545
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
11 205.924.996 151.270.545
Diğer Borçlar
10 19.893 16.308
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
19.893 16.308
ARA TOPLAM
205.944.889 151.286.853
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
205.944.889 151.286.853
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
205.944.889 151.286.853
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynakla 75.070 50.685
Ödenmiş Sermaye
12 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
12 685 0
Net Dönem Karı veya Zararı
12 24.385 685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
75.070 50.685
TOPLAM KAYNAKLAR
206.019.959 151.337.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
14 9.517.100 10.943.700 7.335.600 6.271.750
Satışların Maliyeti
14 -9.517.100 -10.943.700 -7.335.600 -6.271.750
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-6.795 -6.795
Karşılık Giderleri
-6.795 -6.795
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-6.795 -6.795
BRÜT KAR (ZARAR)
-6.795 0 -6.795 0
Genel Yönetim Giderleri
15 -266.004 -237.336 -125.438 -115.886
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-272.799 -237.336 -132.233 -115.886
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
16 272.799 237.336 132.233 115.886
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
Finansman Gelirleri
5.949.381 1.691.796 332.544 2.282.719
Finansman Giderleri
-5.924.996 -1.691.796 -332.544 -2.282.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
24.385 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.385 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.385 0 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.385 0 0 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
24.385 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
24.385 0 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953416
BIST