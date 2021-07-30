***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









50.000 50.000Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler12 50.000 50.000 50.000Dönem Karı (Zararı)12 24.385 24.385 24.385Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12 685 685 685Dönem Sonu Bakiyeler50.000 685 24.385 75.070 75.070Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI50.018.008 0İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları204.052.400 151.738.410Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri4.028.015 1.667.121Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri21.289Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri200.000.000 150.050.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri24.385İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-154.058.777 -151.739.477Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-2.057Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları-150.000.000 -150.050.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-4.056.720 -1.689.477Faaliyetlerden Net Nakit Akışları49.993.623 -1.067Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-9.517.100 -10.943.700Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri9.517.100 10.943.700Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)24.385 1.067YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.018.008 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)50.018.008 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ150.004.985 150.004.985DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ200.022.993 150.004.985Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 200.022.993 150.004.985Ticari Alacaklar5.942.586 1.270.164İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9 5.942.586 1.270.164Diğer Dönen Varlıklar8 54.380 62.389İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar51.665 61.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar2.715 483ARA TOPLAM206.019.959 151.337.538TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR206.019.959 151.337.538DURAN VARLIKLARDiğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR206.019.959 151.337.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar205.924.996 151.270.545İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar205.924.996 151.270.545İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları11 205.924.996 151.270.545Diğer Borçlar10 19.893 16.308İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar19.893 16.308ARA TOPLAM205.944.889 151.286.853TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER205.944.889 151.286.853UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER205.944.889 151.286.853ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynakla 75.070 50.685Ödenmiş Sermaye12 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları12 685 0Net Dönem Karı veya Zararı12 24.385 685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR75.070 50.685TOPLAM KAYNAKLAR206.019.959 151.337.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat14 9.517.100 10.943.700 7.335.600 6.271.750Satışların Maliyeti14 -9.517.100 -10.943.700 -7.335.600 -6.271.750TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-6.795 -6.795Karşılık Giderleri-6.795 -6.795FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-6.795 -6.795BRÜT KAR (ZARAR)-6.795 0 -6.795 0Genel Yönetim Giderleri15 -266.004 -237.336 -125.438 -115.886ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-272.799 -237.336 -132.233 -115.886Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler16 272.799 237.336 132.233 115.886FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)0 0 0 0Finansman Gelirleri5.949.381 1.691.796 332.544 2.282.719Finansman Giderleri-5.924.996 -1.691.796 -332.544 -2.282.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)24.385 0 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)24.385 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)24.385 0 0 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.385 0 0 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)24.385 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları24.385 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953416BIST