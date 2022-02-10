***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
10.02.2022 21:17
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 50.000 50.000
Dönem Karı (Zararı)
11 685 685 685
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 685 50.685 50.685
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 685 50.685 50.685
Transferler
11 685 -685 0 0
Dönem Karı (Zararı)
11 -4.089 -4.089 -4.089
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 685 -4.089 46.596 46.596
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
249.945.993 0
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
416.619.739 152.295.798
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
8 16.599.676 2.283.890
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri
24.152 11.223
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri
400.000.000 150.000.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
-4.089 685
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-166.673.746 -152.295.798
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-11.223
Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları
-150.000.000 -150.000.000
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-16.673.746 -2.284.575
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
249.945.993 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
13 -28.558.200 -18.750.550
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
13 28.558.200 18.750.550
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
249.945.993 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
249.945.993 0
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 150.050.000 150.050.000
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 399.995.993 150.050.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 399.995.993 150.004.985
Ticari Alacaklar
17.869.840 1.270.164
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 17.869.840 1.270.164
Diğer Dönen Varlıklar
7 86.541 62.389
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
73.089 61.906
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
13.452 483
ARA TOPLAM
417.952.374 151.337.538
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
417.952.374 151.337.538
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
417.952.374 151.337.538
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.525 16.308
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
33.525 16.308
Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar
9 33.525 16.308
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
417.872.253 151.270.545
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
417.872.253 151.270.545
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 417.872.253 151.270.545
ARA TOPLAM
417.905.778 151.286.853
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
417.905.778 151.286.853
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
417.905.778 151.286.853
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
46.596 50.685
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
685
Net Dönem Karı veya Zararı
-4.089 685
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
46.596 50.685
TOPLAM KAYNAKLAR
417.952.374 151.337.538
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 28.558.200 18.750.550
Satışların Maliyeti
13 -28.558.200 -18.750.550
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-11.024
Karşılık Giderleri
-11.024
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-11.024
BRÜT KAR (ZARAR)
-11.024 0
Genel Yönetim Giderleri
14 -672.915 -513.957
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-683.939 -513.957
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
15 679.850 514.642
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-4.089 685
Finansman Gelirleri
16 17.872.253 1.270.545
Finansman Giderleri
17 -17.872.253 -1.270.545
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-4.089 685
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.089 685
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-4.089 685
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.089 685
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.089 685
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-4.089 685
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000987
BIST