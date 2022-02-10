***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 50.000 50.000Dönem Karı (Zararı)11 685 685 685Dönem Sonu Bakiyeler50.000 685 50.685 50.685Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 685 50.685 50.685Transferler11 685 -685 0 0Dönem Karı (Zararı)11 -4.089 -4.089 -4.089Dönem Sonu Bakiyeler50.000 685 -4.089 46.596 46.596Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI249.945.993 0İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları416.619.739 152.295.798Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri8 16.599.676 2.283.890Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri24.152 11.223Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Girişleri400.000.000 150.000.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri-4.089 685İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-166.673.746 -152.295.798Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-11.223Alım Satım Amaçlı Elde Bulundurulan Sözleşmeler İle İlgili Nakit Çıkışları-150.000.000 -150.000.000İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-16.673.746 -2.284.575Faaliyetlerden Net Nakit Akışları249.945.993 0Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları13 -28.558.200 -18.750.550Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri13 28.558.200 18.750.550YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)249.945.993 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)249.945.993 0DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 150.050.000 150.050.000DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 399.995.993 150.050.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 399.995.993 150.004.985Ticari Alacaklar17.869.840 1.270.164İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 17.869.840 1.270.164Diğer Dönen Varlıklar7 86.541 62.389İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar73.089 61.906İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar13.452 483ARA TOPLAM417.952.374 151.337.538TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR417.952.374 151.337.538DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR417.952.374 151.337.538KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar33.525 16.308İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar33.525 16.308Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar9 33.525 16.308Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları417.872.253 151.270.545İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları417.872.253 151.270.545İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 417.872.253 151.270.545ARA TOPLAM417.905.778 151.286.853TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER417.905.778 151.286.853UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER417.905.778 151.286.853ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar46.596 50.685Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları685Net Dönem Karı veya Zararı-4.089 685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR46.596 50.685TOPLAM KAYNAKLAR417.952.374 151.337.538Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 28.558.200 18.750.550Satışların Maliyeti13 -28.558.200 -18.750.550TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-11.024Karşılık Giderleri-11.024FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-11.024BRÜT KAR (ZARAR)-11.024 0Genel Yönetim Giderleri14 -672.915 -513.957ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-683.939 -513.957Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler15 679.850 514.642FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-4.089 685Finansman Gelirleri16 17.872.253 1.270.545Finansman Giderleri17 -17.872.253 -1.270.545SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.089 685SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.089 685DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-4.089 685Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.089 685Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-4.089 685Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-4.089 685http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000987BIST