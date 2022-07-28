***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 50.000 50.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)685 24.385 25.070 25.070Dönem Karı (Zararı)11 24.385 24.385 24.385Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)11 685 685 685Dönem Sonu Bakiyeler50.000 685 24.385 75.070 75.070Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11 50.000 685 -4.089 46.596 46.596Transferler11 -4.089 4.089 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-40.827 -40.827 -40.827Dönem Karı (Zararı)11 -40.827 -40.827 -40.827Dönem Sonu Bakiyeler50.000 -3.404 -40.827 5.769 5.769Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI299.959.500 50.018.008İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları2.417.010 4.052.400Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri8 2.417.010 4.028.015İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri24.385İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-2.498.337 -4.058.777Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-9.878 -2.057İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-2.488.459 -4.056.720Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-81.327 -6.377Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-715.000.000 -150.000.000Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri1.015.000.000 200.000.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)40.827 24.385YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)299.959.500 50.018.008NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)299.959.500 50.018.008DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ399.995.993 150.004.985DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ699.955.493 200.022.993Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 699.955.493 399.995.993Ticari Alacaklar8 20.286.850 17.869.840İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar20.286.850 17.869.840Diğer Dönen Varlıklar7 96.419 86.541İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar73.089İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar96.419 13.452ARA TOPLAM720.338.762 417.952.374TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR720.338.762 417.952.374DURAN VARLIKLARDiğer Duran Varlıklar0 0İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR0 0TOPLAM VARLIKLAR720.338.762 417.952.374KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar720.289.589 417.872.253İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar720.289.589 417.872.253İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları10 720.289.589 417.872.253Diğer Borçlar9 43.404 33.525İlişkili Taraflara Diğer Borçlar21.495 33.525İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar21.909ARA TOPLAM720.332.993 417.905.778TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER720.332.993 417.905.778UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER0 0TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER720.332.993 417.905.778ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.769 46.596Ödenmiş Sermaye11 50.000 50.000Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-3.404 685Net Dönem Karı veya Zararı-40.827 -4.089TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.769 46.596TOPLAM KAYNAKLAR720.338.762 417.952.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat13 50.376.320 9.517.100 26.012.570 7.335.600Satışların Maliyeti13 -50.376.320 -9.517.100 -26.012.570 -7.335.600TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-40.827 -6.795 -26.515 -6.795Karşılık Giderleri-40.827 -6.795 -26.515 -6.795FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)-40.827 -6.795 -26.515 -6.795BRÜT KAR (ZARAR)-40.827 -6.795 -26.515 -6.795Genel Yönetim Giderleri14 -650.157 -266.004 -354.185 -125.438ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-690.984 -272.799 -380.700 -132.233Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler650.157 272.799 354.185 132.233FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-40.827 0 -26.515 0Finansman Gelirleri17 28.489.906 5.949.381 22.478.158 332.544Finansman Giderleri18 -28.489.906 -5.924.996 -22.478.158 -332.544SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-40.827 24.385 -26.515 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-40.827 24.385 -26.515 0DÖNEM KARI (ZARARI)-40.827 24.385 -26.515 0Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-40.827 24.385 -26.515 0Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-40.827 24.385 -26.515 0Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-40.827 24.385 -26.515 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048754BIST