***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor
28.07.2022 18:26
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 50.000 50.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
685 24.385 25.070 25.070
Dönem Karı (Zararı)
11 24.385 24.385 24.385
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11 685 685 685
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 685 24.385 75.070 75.070
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
11 50.000 685 -4.089 46.596 46.596
Transferler
11 -4.089 4.089 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-40.827 -40.827 -40.827
Dönem Karı (Zararı)
11 -40.827 -40.827 -40.827
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -3.404 -40.827 5.769 5.769
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
299.959.500 50.018.008
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları
2.417.010 4.052.400
Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri
8 2.417.010 4.028.015
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri
24.385
İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları
-2.498.337 -4.058.777
Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları
-9.878 -2.057
İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları
-2.488.459 -4.056.720
Faaliyetlerden Net Nakit Akışları
-81.327 -6.377
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-715.000.000 -150.000.000
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Girişleri
1.015.000.000 200.000.000
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
40.827 24.385
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.959.500 50.018.008
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
299.959.500 50.018.008
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
399.995.993 150.004.985
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
699.955.493 200.022.993
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 699.955.493 399.995.993
Ticari Alacaklar
8 20.286.850 17.869.840
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
20.286.850 17.869.840
Diğer Dönen Varlıklar
7 96.419 86.541
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
73.089
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
96.419 13.452
ARA TOPLAM
720.338.762 417.952.374
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
720.338.762 417.952.374
DURAN VARLIKLAR
Diğer Duran Varlıklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
0 0
TOPLAM VARLIKLAR
720.338.762 417.952.374
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
720.289.589 417.872.253
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
720.289.589 417.872.253
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
10 720.289.589 417.872.253
Diğer Borçlar
9 43.404 33.525
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
21.495 33.525
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
21.909
ARA TOPLAM
720.332.993 417.905.778
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
720.332.993 417.905.778
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
720.332.993 417.905.778
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.769 46.596
Ödenmiş Sermaye
11 50.000 50.000
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.404 685
Net Dönem Karı veya Zararı
-40.827 -4.089
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.769 46.596
TOPLAM KAYNAKLAR
720.338.762 417.952.374
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
13 50.376.320 9.517.100 26.012.570 7.335.600
Satışların Maliyeti
13 -50.376.320 -9.517.100 -26.012.570 -7.335.600
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-40.827 -6.795 -26.515 -6.795
Karşılık Giderleri
-40.827 -6.795 -26.515 -6.795
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
-40.827 -6.795 -26.515 -6.795
BRÜT KAR (ZARAR)
-40.827 -6.795 -26.515 -6.795
Genel Yönetim Giderleri
14 -650.157 -266.004 -354.185 -125.438
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-690.984 -272.799 -380.700 -132.233
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
650.157 272.799 354.185 132.233
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-40.827 0 -26.515 0
Finansman Gelirleri
17 28.489.906 5.949.381 22.478.158 332.544
Finansman Giderleri
18 -28.489.906 -5.924.996 -22.478.158 -332.544
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-40.827 24.385 -26.515 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.827 24.385 -26.515 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
-40.827 24.385 -26.515 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-40.827 24.385 -26.515 0
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-40.827 24.385 -26.515 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-40.827 24.385 -26.515 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048754
BIST