***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/04/2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi17/03/2020Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2019Tarih18/03/2020Saati15:00AdresiMaslak Mahallesi Büyükdere cad Nurol Plaza N255 Kat:15/1502 Sarıyer IstanbulGündemDenetçi SeçimiGenel Kurul Tescil Tarihi21/04/2020AçıklamalarNurol Varlık Kiralama AS Genel Kurul Toplantı Tutanağıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839831BIST