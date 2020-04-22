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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

22.04.2020 15:57
GÜNCEL HABERLER



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
17/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
18/03/2020
Saati
15:00
Adresi
Maslak Mahallesi Büyükdere cad Nurol Plaza N255 Kat:15/1502 Sarıyer Istanbul
Gündem
Denetçi Seçimi
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/04/2020
Açıklamalar

Nurol Varlık Kiralama AS Genel Kurul Toplantı Tutanağı 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839831


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Riyal 1,8532 1,8625 % 0,04  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.707 1.708 21,37  
Altın Gr. 385 385 6,82  
Cumhuriyet 2.470 2.529 45,30  
Tam 2.535 2.595 46,40  
Yarım 1.235 1.266 22,60  
Çeyrek 619 633 11,30  
Gümüş.Ons 15,01 15,05 0,13  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 0,05  
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