***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
22.04.2020 15:57
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22/04/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
17/03/2020
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
2019
Tarih
18/03/2020
Saati
15:00
Adresi
Maslak Mahallesi Büyükdere cad Nurol Plaza N255 Kat:15/1502 Sarıyer Istanbul
Gündem
Denetçi Seçimi
Genel Kurul Tescil Tarihi
21/04/2020
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama AS Genel Kurul Toplantı Tutanağı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839831
BIST
17:1798.361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 741,78
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
|
98.962
En Düşük
97.897
17:176,9962
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0175
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9998
En Düşük
6,9571
17:177,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0099
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6145
En Düşük
7,5575
17:17384,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 6,40
|Açılış
|: 384,63
|
|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,23
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|LOGO
|78,65
|58.469.301
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.132.127
|% 10,00
|
|KENT
|212,30
|6.249.179
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|154.844
|% 10,00
|
|IHGZT
|4,70
|39.796
|% -5,81
|
|ATAGY
|3,82
|16.805.657
|% -5,68
|
|CEOEM
|3,31
|27.762.263
|% -5,43
|
|ROYAL
|1,86
|117.500
|% -5,10
|
|ITTFH
|2,54
|9.724.381
|% -4,51
|
|GARAN
|8,12
|865.817.948
|% -0,73
|
|SASA
|8,77
|563.910.790
|% 5,54
|
|ECILC
|4,74
|537.404.743
|% 1,94
|
|SOKM
|10,63
|492.851.954
|% 9,93
|
|ASELS
|26,96
|376.809.404
|% 0,00
|
|DOHOL
|1,80
|280.976.342
|% 4,65
|
|YKBNK
|2,02
|257.130.508
|% 1,51
|
|KARSN
|1,58
|200.888.559
|% 4,64
|
|GSRAY
|2,68
|332.546.075
|% 5,51
|
|ECILC
|4,74
|537.404.743
|% 1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5964
|8,6395
|% 0,56
|
|Frank
|7,1880
|7,2313
|% 0,32
|
|Riyal
|1,8532
|1,8625
|% 0,04
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|21,37
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,82
|
|Cumhuriyet
|2.470
|2.529
|45,30
|
|Tam
|2.535
|2.595
|46,40
|
|Yarım
|1.235
|1.266
|22,60
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,30
|
|Gümüş.Ons
|15,01
|15,05
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|0,05
|