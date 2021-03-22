***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22/03/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/03/2021Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2020Tarih15/03/2021Saati14:00AdresiMaslak Mahallesi buyukdere cad Nurol plaza N255 Kat:15/1502 Sarıyer IstanbulGündemOlagan Genel Kurul GündemiAlınan Kararlar / Görüşülen KonularektedirAçıklamalarNurol Varlık Kiralama A.Ş. 2020 yılı Olagan Genel Kurul Gündemihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919771BIST