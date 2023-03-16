Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi

16.03.2023 16:17
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
01/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
23/03/2023
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO: 257 A/ Sarıyer/İstanbul
Gündem
Genel Kurul gündemine aşağıda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi,
3-  Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
4- 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,
7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8- 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
10- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 faaliyet dönemi için ibra edilmesi,
11- 2023 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi,
12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,
13- Dilek, temenniler ve kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125557


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:055.230
Değişim :  2,11% |  108,01
Açılış :  5.155  
Önceki Kapanış :  5.122  
En Yüksek
5.231 En Düşük
5.130
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
AZTEK 24,86 78.090.123 % 10,00  
MARKA 11,77 14.429.423 % 10,00  
TBORG 37,62 2.532.842 % 10,00  
BRKVY 27,06 41.475.107 % 10,00  
GOKNR 19,48 1.251.913.382 % 9,99  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,9957 19,0015 % 0,05  
Euro 20,1781 20,1953 % 0,54  
Sterlin 22,9311 23,0461 % 0,45  
Frank 20,3507 20,4733 % 0,43  
Riyal 5,0423 5,0676 % 0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 -0,79  
Altın Gr. 1.171 1.171 -0,11  
Cumhuriyet 7.889 8.008 3,00  
Tam 7.874 7.971 6,00  
Yarım 3.860 3.900 2,00  
Çeyrek 1.930 1.950 1,00  
Gümüş.Ons 21,51 21,53 -0,26  
Gümüş Gr. 13,14 13,16 -0,15  
B. Petrol 74,00 74,00 0,31  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru