***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
16.03.2023 16:17
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
01/03/2023
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2022-31.12.2022
Tarih
23/03/2023
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO: 257 A/ Sarıyer/İstanbul
Gündem
Genel Kurul gündemine aşağıda yer verilmiştir.
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi,
3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,
4- 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,
7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8- 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,
9- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
10- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 faaliyet dönemi için ibra edilmesi,
11- 2023 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi,
12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,
13- Dilek, temenniler ve kapanış.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125557
BIST