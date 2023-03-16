***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi01/03/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2022-31.12.2022Tarih23/03/2023Saati14:30AdresiMaslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza NO: 257 A/ Sarıyer/İstanbulGündemGenel Kurul gündemine aşağıda yer verilmiştir.Genel Kurul Tescil TarihiAçıklamalar1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi,3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması,4- 2022 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve sürelerinin tespiti,7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması,8- 2022 yılı kârının dağıtılıp dağıtılmamasının görüşülmesi ve karara bağlanması,9- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,10- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2022 faaliyet dönemi için ibra edilmesi,11- 2023 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi,12- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi,13- Dilek, temenniler ve kapanış.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1125557BIST