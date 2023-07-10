***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi15/06/2023Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi2023Tarih10/07/2023Saati14:30AdresiMaslak Mah Buyukdere Cad.Nurol Plaza N257 Sarıyer IstabulGündemektedirAlınan Kararlar / Görüşülen KonularektedirGenel Kurul Tescil Tarihi10/07/2023AçıklamalarToplantı Tutanagı eklidirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168957BIST