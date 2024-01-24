***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
24.01.2024 18:23
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/01/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
24/01/2024
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No 257 A/ Sarıyer/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2- Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması, yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi, görev süresinin tespiti 3- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması 4- Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 24/01/2024 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N 257 A Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/01/2024 tarih ve E-90726394-431.01-00093221743 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Söz konusu olağanüstü genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1242610
BIST