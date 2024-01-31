***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi24/01/2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi24/01/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağanüstü (Extraordinary)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap DönemiTarih24/01/2024Saati14:30AdresiMaslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No 257 A/ Sarıyer/İstanbulGündem1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2- Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması, yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi, görev süresinin tespiti 3- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması 4- Dilek, temenniler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi31/01/2024AçıklamalarŞirketimizin 24/01/2024 tarihli olağanüstü genel kurul kararı 31/01/2024 tarihinde tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244312BIST