***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
31.01.2024 14:24
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24/01/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
24/01/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
24/01/2024
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No 257 A/ Sarıyer/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması 2- Yönetim Kurulu Üye sayısının artırılması, yeni yönetim kurulu üyesinin seçimi, görev süresinin tespiti 3- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması 4- Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
31/01/2024
Açıklamalar
Şirketimizin 24/01/2024 tarihli olağanüstü genel kurul kararı 31/01/2024 tarihinde tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1244312
BIST