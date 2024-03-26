***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
26.03.2024 17:58
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
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Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07/03/2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
Tarih
26/03/2024
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No 257 A/ Sarıyer/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi, 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4- 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- 2023 yılı kârının dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması, 9- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılıp yapılmamasının görüşülüp karara bağlanması, 10- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 11- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2023 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 12- 2024 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi, 13- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 14- Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
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Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 26/03/2024 tarihinde saat 14:30'da Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza N 257 A Sarıyer/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 22/03/2024 tarih ve 952 595 68 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde yapılmıştır. Söz konusu genel kurul toplantısına ilişkin toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262766
BIST