***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi
02.04.2024 15:26
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Karar Tarihi
26/03/2024
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01.01.2023 - 31.12.2023
Tarih
26/03/2024
Saati
14:30
Adresi
Maslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No 257 A/ Sarıyer/İstanbul
Gündem
1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi, 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4- 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- 2023 yılı kârının dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması, 9- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılıp yapılmamasının görüşülüp karara bağlanması, 10- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 11- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2023 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 12- 2024 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi, 13- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 14- Dilek, temenniler ve kapanış.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Gündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.
Genel Kurul Tescil Tarihi
02/04/2024
Açıklamalar
Şirketimizin 26/03/2024 tarihli olağan genel kurul kararları 02/04/2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265669
BIST