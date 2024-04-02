***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel Kurul İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiKarar Tarihi26/03/2024Genel Kurul Toplantı TürüOlağan (Annual)Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi01.01.2023 - 31.12.2023Tarih26/03/2024Saati14:30AdresiMaslak Mah. Büyükdere Cad. Nurol Plaza No 257 A/ Sarıyer/İstanbulGündem1- Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması, 2- 2023 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunması, müzakeresi, 3- Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporunun okunması, 4- 2023 yılına ait finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5- Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- 2023 yılı kârının dağıtımı hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 7- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin, huzur haklarının görüşülmesi ve karara bağlanması, 8- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine yönetim kurulunca yapılan atamanın genel kurulun onayına sunulması, 9- Boşalan yönetim kurulu üyeliğine atama yapılıp yapılmamasının görüşülüp karara bağlanması, 10- Şirket personeline prim verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması, 11- Bağımsız Denetçi'nin (Denetim Kuruluşu'nun) 2023 faaliyet dönemi için ibra edilmesi, 12- 2024 faaliyet dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçilmesi, 13- Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 395. ve 396. maddesinde sayılan izinlerin verilmesi, 14- Dilek, temenniler ve kapanış.Alınan Kararlar / Görüşülen KonularGündemde yer alan hususlar görüşülerek karara bağlanmış olup alınan kararlar ekte sunulan toplantı tutanağında yer almaktadır.Genel Kurul Tescil Tarihi02/04/2024AçıklamalarŞirketimizin 26/03/2024 tarihli olağan genel kurul kararları 02/04/2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265669BIST