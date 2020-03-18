***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
18.03.2020 11:45
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13/03/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Nurol Varlık Kiralama A.Ş. 23.01.2020 Tarihli Hukukçu Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830314
BIST
13:1686.730
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -47,36
|Açılış
|: 84.777
|
|Önceki Kapanış
|: 86.778
|
87.825
En Düşük
84.303
13:166,4611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0625
|Açılış
|: 6,4590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,4720
|
6,4692
En Düşük
6,3873
13:167,1206
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 0,0841
|Açılış
|: 7,1030
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1150
|
7,1261
En Düşük
7,0187
13:16313,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,06
|Açılış
|: 313,46
|
|Önceki Kapanış
|: 314,52
|
318,11
En Düşük
309,24
BIST En Aktif Hisseler
|ASLAN
|34,76
|747.097
|% 10,00
|
|RTALB
|3,63
|1.210.151
|% 10,00
|
|IZMDC
|8,84
|88
|% 9,95
|
|ADNAC
|1,88
|2.044.833
|% 9,94
|
|UNYEC
|3,44
|259.751
|% 9,90
|
|UZERB
|1,62
|20.887
|% -10,00
|
|ORMA
|3,06
|11.013
|% -10,00
|
|ISBIR
|344,50
|24.804
|% -9,98
|
|AVISA
|10,29
|983.851
|% -9,97
|
|MAALT
|51,25
|906.248
|% -9,93
|
|THYAO
|8,14
|532.900.457
|% 2,01
|
|ASELS
|22,24
|411.447.426
|% 1,18
|
|GARAN
|8,33
|345.574.815
|% -0,72
|
|ISCTR
|5,13
|273.046.318
|% -1,16
|
|TSPOR
|2,55
|162.643.214
|% -5,56
|
|ODAS
|1,23
|95.256.829
|% 4,24
|
|YKBNK
|2,04
|146.253.012
|% -0,49
|
|THYAO
|8,14
|532.900.457
|% 2,01
|
|TSPOR
|2,55
|162.643.214
|% -5,56
|
|IHLGM
|0,80
|43.035.884
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7467
|7,7855
|% 0,76
|
|Frank
|6,7108
|6,7512
|% 1,23
|
|Riyal
|1,7143
|1,7229
|% 0,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.511
|1.512
|-17,01
|
|Altın Gr.
|311
|311
|-3,08
|
|Cumhuriyet
|2.076
|2.107
|-10,00
|
|Tam
|2.064
|2.117
|-11,00
|
|Yarım
|998
|1.024
|-5,32
|
|Çeyrek
|500
|512
|-2,66
|
|Gümüş.Ons
|12,49
|12,53
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,59
|2,60
|-0,01
|
|B. Petrol
|27,77
|27,77
|-0,96
|