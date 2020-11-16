***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/11/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarNurol Varlık Kiralama A.Ş 'nin 28/09/2020 tarih ve 8 sayılı YK Kararına istinaden SPK nın 12.11.2020 tarih ve 71/1378 sayılı kararı ile onaylanan 500,000,000 TL lik Borçlanma Aracı İhraç Belgesi ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888675BIST