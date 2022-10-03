***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi
03.10.2022 10:12
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )
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İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 10.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066553
BIST
13:043.271
En Yüksek
|Değişim
|: 2,87%
|| 91,42
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.273
En Düşük
3.196
13:0418,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0823
|Açılış
|: 18,5950
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5840
En Düşük
18,4910
13:0418,1965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0602
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,2958
En Düşük
18,1202
13:04991,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,80
|Açılış
|: 991,14
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler13:02
|AYES
|39,60
|892.937
|% 10,00
|
|BARMA
|49,98
|60.724.616
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|571.741
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|174.114.561
|% 9,80
|
|AKYHO
|2,14
|17.838.077
|% 9,18
|
|ULUFA
|4,50
|10.797.266
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|434.562
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,27
|21.875.219
|% -9,91
|
|ATSYH
|130,00
|2.908.230
|% -7,80
|
|YBTAS
|33.911,40
|272.046
|% -6,47
|
|THYAO
|75,00
|3.625.192.816
|% 6,23
|
|TUPRS
|313,70
|1.323.571.568
|% 8,32
|
|SASA
|68,80
|1.071.046.586
|% 0,88
|
|ASELS
|30,14
|1.004.317.499
|% 2,87
|
|AKBNK
|11,62
|853.599.695
|% 2,92
|
|EKGYO
|3,97
|826.663.043
|% 2,58
|
|YKBNK
|7,24
|833.250.256
|% 2,40
|
|ODAS
|6,42
|641.256.312
|% 1,26
|
|AKBNK
|11,62
|853.599.695
|% 2,92
|
|ISCTR
|7,74
|504.942.883
|% 2,93
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5541
|18,5772
|% 0,41
|
|Euro
|18,1777
|18,1963
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,7064
|20,8102
|% 0,50
|
|Frank
|18,6586
|18,7710
|% -0,06
|
|Riyal
|4,9256
|4,9503
|% 0,32
|
|13:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|2,86
|
|Altın Gr.
|992
|992
|3,45
|
|Cumhuriyet
|6.622
|6.723
|-1,00
|
|Tam
|6.673
|6.728
|-4,00
|
|Yarım
|3.247
|3.286
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.643
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,34
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,59
|88,59
|3,45
|