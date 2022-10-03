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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi

03.10.2022 10:12
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

Şirketimizce, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 10.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066553


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BARMA 49,98 60.724.616 % 9,99  
ROYAL 5,70 571.741 % 9,83  
ZOREN 3,92 174.114.561 % 9,80  
AKYHO 2,14 17.838.077 % 9,18  
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Riyal 4,9256 4,9503 % 0,32  
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13:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.664 1.664 2,86  
Altın Gr. 992 992 3,45  
Cumhuriyet 6.622 6.723 -1,00  
Tam 6.673 6.728 -4,00  
Yarım 3.247 3.286 -5,00  
Çeyrek 1.628 1.643 -3,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,34 0,29  
Gümüş Gr. 11,53 11,54 0,21  
B. Petrol 88,59 88,59 3,45  
Seans Raporu 13:02
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