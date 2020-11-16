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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

16.11.2020 17:22
GÜNCEL HABERLER



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. İhraç Limit Belgesi - İhraç Tavanı Hukukcu Raporu Basvuru Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 28.09.2020
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 12.10.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 12.11.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 12.11.2021
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 16.11.2020

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Onaylı ihraç belgesi.pdf
EK: 2 Hukukcu Raporu .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888708


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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.890 1.890 1,54  
Altın Gr. 469 469 2,64  
Cumhuriyet 3.122 3.169 5,00  
Tam 3.106 3.184 9,13  
Yarım 1.501 1.540 4,42  
Çeyrek 753 770 2,21  
Gümüş.Ons 24,59 24,62 -0,04  
Gümüş Gr. 6,12 6,12 0,03  
B. Petrol 44,49 44,49 1,71  
Seans Raporu 18:05
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