***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ LİMİT BELGESİYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.08.2021İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.09.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.11.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.11.2022İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.11.2021Ek AçıklamalarNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 500.000.000 TL Tavan İhraç Limit Belgesi SPK tarafından 25.11.20211 tarih ve 61/1719 sayılı toplantısında onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Hukuki Değerlendirme Raporu ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 İhraç belgesi mühürlü (1) (002).pdfEK: 2 Hukukcu Raporu NUROL VKS kASIM 2021 .pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980037BIST