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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

29.11.2021 12:48
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. KİRA SERTİFİKASI İHRAÇ LİMİT BELGESİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 20.08.2021
İhraç Tavanı Tutarı 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.09.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.11.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.11.2022
İzahnamenin Yayınlandığı Tarih 29.11.2021

Ek Açıklamalar
NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. 500.000.000 TL Tavan İhraç Limit Belgesi SPK tarafından 25.11.20211 tarih ve 61/1719 sayılı toplantısında onaylanmıştır. İhraç Belgesi ve Hukuki Değerlendirme Raporu ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İhraç belgesi mühürlü (1) (002).pdf
EK: 2 Hukukcu Raporu NUROL VKS kASIM 2021 .pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980037


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Gümüş Gr. 9,54 9,56 0,36  
B. Petrol 74,88 74,88 3,29  
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