***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
11.08.2022 16:21
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Kira sertifikası ihracına ilişkin alınan Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol VKŞ YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054634
BIST
16:262.875
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 45,05
|Açılış
|: 2.847
|
|Önceki Kapanış
|: 2.830
|
2.878
En Düşük
2.835
16:2617,9461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0771
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9750
|
17,9674
En Düşük
17,8065
16:2618,5919
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1771
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,5960
En Düşük
18,3586
16:261.034,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 4,56
|Açılış
|: 1.034,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,84
|
1.038,94
En Düşük
1.022,57
BIST En Aktif Hisseler16:26
|BARMA
|43,56
|7.385.729
|% 10,00
|
|ASUZU
|291,00
|128.896.203
|% 9,98
|
|GSRAY
|5,99
|499.915.081
|% 9,91
|
|DMSAS
|5,77
|63.977.161
|% 9,90
|
|KIMMR
|4,24
|42.111.812
|% 9,84
|
|PAMEL
|188,20
|14.959.272
|% -9,52
|
|TIRE
|20,04
|229.699.447
|% -9,07
|
|AYES
|30,20
|1.647.314
|% -8,21
|
|CMENT
|40,00
|497.556
|% -8,05
|
|OLMK
|11,92
|57.339.428
|% -6,88
|
|THYAO
|62,20
|5.922.653.027
|% 3,41
|
|AKBNK
|10,10
|2.447.213.520
|% 3,06
|
|YKBNK
|5,60
|2.118.449.697
|% 3,51
|
|SASA
|53,45
|1.957.480.196
|% 1,23
|
|SISE
|24,40
|1.639.929.389
|% 1,67
|
|EKGYO
|3,67
|1.564.332.879
|% 1,10
|
|YKBNK
|5,60
|2.118.449.697
|% 3,51
|
|ISCTR
|6,21
|1.515.153.043
|% 2,81
|
|AKBNK
|10,10
|2.447.213.520
|% 3,06
|
|DOHOL
|4,22
|976.184.185
|% 0,72
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9393
|17,9461
|% 0,43
|
|Euro
|18,5763
|18,5919
|% 0,96
|
|Sterlin
|21,8524
|21,9620
|% 0,40
|
|Frank
|19,0288
|19,1434
|% 0,79
|
|Riyal
|4,7601
|4,7839
|% 0,43
|
|16:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|0,81
|
|Altın Gr.
|1.036
|1.036
|5,98
|
|Cumhuriyet
|6.911
|7.016
|1,00
|
|Tam
|6.945
|6.995
|11,00
|
|Yarım
|3.384
|3.420
|6,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.709
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,84
|11,86
|0,02
|
|B. Petrol
|98,91
|98,91
|1,51
|
Seans Raporu
16:26
daha fazla
-
16:41GSRAY
Yüzde 9.91 oranında artışla 5.99 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 355, 200 adet işlem
-
16:40SKBNK
Yüzde 5.31 oranında artışla 2.58 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 783, 441 adet işlem
-
16:39TRCAS
Yüzde 7.13 oranında artışla 9.46 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 639, 533 adet işlem
-
16:38ISFIN
Yüzde 7.45 oranında artışla 5.48 lira fiyatla işlem gören hissede 70, 635, 002 adet işlem
-
16:37XU100
Endeks 2, 876 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 63 üstünde . İşlem hacmi 44, 680.00 milyon TL de