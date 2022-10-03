***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
3.10.2022 10:19
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.08.2022
İhraç Tavanı Tutarı 10.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 29.09.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 29.09.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak suretiyle 10.000.000 Türk Lirası tutarlı ihraç tavanı kapsamında tertipler halinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen Yönetim Sözleşmesine dayalı olarak gerçekleştirilecek kira sertifikası ihracına ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulunca onaylamış olup onaylı İhraç Belgesi ve Hukuki Durum Değerlendirme Raporu ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 SPK Onaylı İhraç Belgesi.pdf
EK: 2 Hukuki Durum Değerlendirme Raporu.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066559
BIST
1:00:3.248
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 68,34
|Açılış
|: 3.196
|
|Önceki Kapanış
|: 3.180
|
3.251
En Düşük
3.196
1:00:18,5689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0672
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5800
|
18,5693
En Düşük
18,4910
1:00:18,2658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1295
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1300
|
18,2774
En Düşük
18,1202
1:00:992,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,52
|Açılış
|: 992,74
|
|Önceki Kapanış
|: 988,22
|
995,32
En Düşük
987,65
BIST En Aktif Hisseler0:58:
|BARMA
|49,98
|55.596.569
|% 9,99
|
|ROYAL
|5,70
|117.409
|% 9,83
|
|ZOREN
|3,92
|156.669.324
|% 9,80
|
|SODSN
|24,18
|115.895
|% 7,56
|
|RAYSG
|14,08
|1.113.176
|% 7,48
|
|ULUFA
|4,50
|9.968.159
|% -10,00
|
|KIMMR
|12,16
|399.918
|% -9,99
|
|GEDIK
|7,32
|12.070.354
|% -9,29
|
|ATSYH
|130,00
|884.520
|% -7,80
|
|INVEO
|17,19
|33.454.306
|% -7,03
|
|THYAO
|73,25
|1.616.634.301
|% 3,75
|
|TUPRS
|306,20
|645.704.656
|% 5,73
|
|SASA
|68,60
|558.967.449
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,94
|554.204.629
|% 1,81
|
|SISE
|26,10
|502.048.335
|% 2,68
|
|EKGYO
|3,94
|554.204.629
|% 1,81
|
|ODAS
|6,32
|347.558.539
|% -0,32
|
|YKBNK
|7,17
|369.218.154
|% 1,41
|
|ZOREN
|3,92
|156.669.324
|% 9,80
|
|ISCTR
|7,66
|280.928.169
|% 1,86
|
|0:58:
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5600
|18,5672
|% 0,35
|
|Euro
|18,2529
|18,2683
|% 0,73
|
|Sterlin
|20,7465
|20,8505
|% 0,69
|
|Frank
|18,7186
|18,8313
|% 0,26
|
|Riyal
|4,9249
|4,9496
|% 0,30
|
|0:58:
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.662
|0,90
|
|Altın Gr.
|992
|993
|4,45
|
|Cumhuriyet
|6.624
|6.724
|-33,00
|
|Tam
|6.674
|6.742
|10,00
|
|Yarım
|3.247
|3.293
|2,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.647
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,28
|19,30
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,54
|0,21
|
|B. Petrol
|88,78
|88,78
|3,64
|