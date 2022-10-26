***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
26.10.2022 16:20
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliğinde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 35.000.000-TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol VKŞ_Kira Sertifikası İhracına İlişkin YKK.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074328
BIST
16:143.983
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 8,44
|Açılış
|: 3.990
|
|Önceki Kapanış
|: 3.975
|
4.016
En Düşük
3.965
16:1418,6160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0132
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6457
En Düşük
18,5292
16:1418,6371
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5400
|
18,7056
En Düşük
18,4735
16:14995,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 7,19
|Açılış
|: 995,97
|
|Önceki Kapanış
|: 988,79
|
1.002,00
En Düşük
984,33
BIST En Aktif Hisseler16:12
|HEDEF
|11,00
|48.663.288
|% 10,00
|
|DITAS
|38,50
|19.284.060
|% 10,00
|
|TUREX
|16,07
|30.769.890
|% 9,99
|
|DERHL
|7,27
|136.619.147
|% 9,98
|
|MRSHL
|340,80
|34.189.647
|% 9,97
|
|AGYO
|7,53
|58.352.304
|% -9,93
|
|KERVN
|0,67
|2.841.582
|% -6,94
|
|ALKA
|36,98
|210.522.739
|% -6,38
|
|UFUK
|63,45
|3.380.058
|% -6,21
|
|ACSEL
|58,50
|60.119.925
|% -5,65
|
|THYAO
|100,20
|4.048.731.082
|% -0,30
|
|AKBNK
|15,78
|2.637.956.224
|% 1,68
|
|ASELS
|32,90
|2.257.710.798
|% 3,13
|
|SISE
|33,72
|1.984.884.924
|% -0,30
|
|TUPRS
|367,20
|1.964.628.632
|% -1,95
|
|EKGYO
|4,62
|1.486.995.045
|% 1,99
|
|SKBNK
|2,11
|639.166.731
|% -2,31
|
|TSKB
|3,10
|908.661.499
|% -2,52
|
|ODAS
|8,05
|1.379.181.809
|% 4,41
|
|AKBNK
|15,78
|2.637.956.224
|% 1,68
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5980
|18,6225
|% 0,11
|
|Euro
|18,6339
|18,6409
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,4375
|21,5450
|% 0,75
|
|Frank
|18,7038
|18,8164
|% 0,39
|
|Riyal
|4,9368
|4,9616
|% 0,06
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.664
|1.664
|11,04
|
|Altın Gr.
|995
|995
|6,01
|
|Cumhuriyet
|6.654
|6.754
|4,00
|
|Tam
|6.686
|6.750
|-8,00
|
|Yarım
|3.258
|3.297
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.652
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,63
|11,64
|0,05
|
|B. Petrol
|92,43
|92,43
|0,69
|
Seans Raporu
16:12
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-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, BIMAS, TOASO
-
16:27
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, ASELS, AKSEN
-
16:27XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 34 kaybederek (% -0.04 ) 3, 515
-
16:27
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, DERHL, HEDEF, CRFSA, METUR, TUREX, ADEL, TRCAS, GOLTS, SUMAS
-
16:27
NATEN, TUKAS, CRFSA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında