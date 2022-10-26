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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.10.2022 16:20
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 26.10.2022
İhraç Tavanı Tutarı 35.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

Ek Açıklamalar
Şirketimizce, HST Tarım A.Ş.'nin fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliğinde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 35.000.000-TL (Otuz Beş Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Nurol VKŞ_Kira Sertifikası İhracına İlişkin YKK.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074328


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