Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

04.04.2023 15:02
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. İhraç Tavanı SPK Onay Başvurusuna ilişkin YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2023

Ek Açıklamalar
NUROL VKŞ Kira sertifikası 1.000.000.000 TL tavan ihraç limit belgesi onay için SPK başvurusu yapılmak üzere NUROL VKŞ YK sı tarafından alınan karar ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NUROL VKS YK Kararı 04042023.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131476


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.984
Değişim :  2,99% |  144,65
Açılış :  4.842  
Önceki Kapanış :  4.839  
En Yüksek
4.989 En Düşük
4.831
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 14,74 20.884.400 % 10,00  
NATEN 135,30 37.463.200 % 10,00  
MAGEN 35,64 134.375.310 % 10,00  
ZEDUR 47,16 8.766.438 % 9,98  
CRDFA 3,97 55.525.386 % 9,97  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,2155 19,2260 % 0,22  
Euro 21,0404 21,0655 % 0,64  
Sterlin 23,9476 24,0677 % 0,78  
Frank 21,1327 21,2600 % 0,89  
Riyal 5,1098 5,1354 % 0,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 2.020 2.021 35,72  
Altın Gr. 1.249 1.250 24,86  
Cumhuriyet 8.361 8.487 107,00  
Tam 8.466 8.580 179,00  
Yarım 4.150 4.198 87,00  
Çeyrek 2.075 2.099 44,00  
Gümüş.Ons 24,88 24,91 0,92  
Gümüş Gr. 15,38 15,40 0,59  
B. Petrol 84,44 84,44 -0,49  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru