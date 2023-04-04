***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.04.2023 15:02
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. İhraç Tavanı SPK Onay Başvurusuna ilişkin YK Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 14.04.2023
Ek Açıklamalar
NUROL VKŞ Kira sertifikası 1.000.000.000 TL tavan ihraç limit belgesi onay için SPK başvurusu yapılmak üzere NUROL VKŞ YK sı tarafından alınan karar ektedir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 NUROL VKS YK Kararı 04042023.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131476
BIST
18:054.984
En Yüksek
|Değişim
|: 2,99%
|| 144,65
|Açılış
|: 4.842
|
|Önceki Kapanış
|: 4.839
|
4.989
En Düşük
4.831
18:0519,2223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0392
|Açılış
|: 19,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5400
|
19,2378
En Düşük
19,1668
18:0521,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1378
|Açılış
|: 21,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2700
|
21,1221
En Düşük
20,8927
18:051.249,43
En Yüksek
|Değişim
|: 2,02%
|| 24,68
|Açılış
|: 1.249,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.252,13
En Düşük
1.220,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARKA
|14,74
|20.884.400
|% 10,00
|
|NATEN
|135,30
|37.463.200
|% 10,00
|
|MAGEN
|35,64
|134.375.310
|% 10,00
|
|ZEDUR
|47,16
|8.766.438
|% 9,98
|
|CRDFA
|3,97
|55.525.386
|% 9,97
|
|EKSUN
|85,65
|1.587.956.644
|% -9,98
|
|SDTTR
|116,00
|1.068.125.244
|% -9,52
|
|GOKNR
|17,57
|577.050.021
|% -6,14
|
|OYAYO
|10,96
|98.579.827
|% -6,08
|
|ONCSM
|158,80
|114.943.034
|% -6,04
|
|THYAO
|128,10
|4.977.213.900
|% 6,04
|
|ASTOR
|53,65
|4.021.807.599
|% 8,91
|
|TUPRS
|82,05
|2.945.980.517
|% 1,76
|
|EREGL
|35,96
|2.903.258.911
|% 1,87
|
|SISE
|45,02
|2.538.785.047
|% 5,24
|
|EKGYO
|6,55
|1.125.518.747
|% 5,14
|
|AKFYE
|15,12
|2.141.659.822
|% -2,39
|
|ISCTR
|12,42
|1.738.429.263
|% 1,89
|
|SKBNK
|2,54
|365.713.662
|% -1,17
|
|YKBNK
|9,82
|1.190.290.945
|% 1,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2155
|19,2260
|% 0,22
|
|Euro
|21,0404
|21,0655
|% 0,64
|
|Sterlin
|23,9476
|24,0677
|% 0,78
|
|Frank
|21,1327
|21,2600
|% 0,89
|
|Riyal
|5,1098
|5,1354
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.020
|2.021
|35,72
|
|Altın Gr.
|1.249
|1.250
|24,86
|
|Cumhuriyet
|8.361
|8.487
|107,00
|
|Tam
|8.466
|8.580
|179,00
|
|Yarım
|4.150
|4.198
|87,00
|
|Çeyrek
|2.075
|2.099
|44,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,92
|
|Gümüş Gr.
|15,38
|15,40
|0,59
|
|B. Petrol
|84,44
|84,44
|-0,49
|
Seans Raporu
18:05
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17:59XU100
Endeks 4, 962 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 52 üstünde . İşlem hacmi 49, 260.00 milyon TL de
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BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, TCELL, SISE