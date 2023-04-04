***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. İhraç Tavanı SPK Onay Başvurusuna ilişkin YK KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 04.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 14.04.2023Ek AçıklamalarNUROL VKŞ Kira sertifikası 1.000.000.000 TL tavan ihraç limit belgesi onay için SPK başvurusu yapılmak üzere NUROL VKŞ YK sı tarafından alınan karar ektedir.Eklenen DökümanlarEK: 1 NUROL VKS YK Kararı 04042023.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131476BIST