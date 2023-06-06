***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
06.06.2023 16:01
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 06.06.2023
İhraç Tavanı Tutarı 30.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, GRN Lojistik Teknolojileri A.Ş.'nin fon kullanıcısı ya da kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Kira Sertifikaları Tebliğinde öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılması yöntemiyle, 30.000.000-TL (Otuz Milyon Türk Lirası) ile sınırlı olarak satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156463
BIST
17:345.369
En Düşük
|Değişim
|: -0,06%
|| -3,46
|Açılış
|: 5.372
|
|Önceki Kapanış
|: 5.373
|
5.315
En Yüksek
5.440
17:3421,5018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2449
|Açılış
|: 21,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,2100
|
21,7234
En Düşük
21,2191
17:3423,1255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,2249
|Açılış
|: 23,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,7000
|
23,3824
En Düşük
22,8128
17:341.354,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 13,33
|Açılış
|: 1.354,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340,74
|
1.368,74
En Düşük
1.338,51
BIST En Aktif Hisseler17:34
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|BURCE
|165,30
|174.383.649
|% 9,98
|
|PENTA
|19,09
|340.351.485
|% 9,97
|
|KUYAS
|30,90
|287.551.575
|% 9,96
|
|KLRHO
|15,93
|223.677.238
|% 9,95
|
|IMASM
|21,80
|695.776.094
|% -9,99
|
|ISSEN
|16,52
|28.141.176
|% -9,97
|
|MARKA
|11,15
|70.086.198
|% -9,94
|
|DOGUB
|18,67
|71.140.265
|% -8,93
|
|OZRDN
|14,98
|24.491.617
|% -7,93
|
|THYAO
|163,60
|8.267.512.595
|% -0,55
|
|SASA
|65,70
|6.240.168.102
|% 2,98
|
|KCHOL
|94,10
|4.762.554.182
|% 0,32
|
|ASELS
|52,85
|4.518.351.021
|% 3,42
|
|EREGL
|35,04
|3.328.651.728
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,48
|2.211.548.025
|% -1,58
|
|ISCTR
|12,67
|2.852.868.628
|% 0,32
|
|YKBNK
|11,89
|2.551.126.870
|% -1,49
|
|KLGYO
|2,86
|515.501.968
|% 10,00
|
|AKBNK
|17,83
|3.312.188.679
|% -1,87
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|21,4951
|21,5018
|% 1,15
|
|Euro
|23,0749
|23,1255
|% 0,98
|
|Sterlin
|26,5798
|26,7131
|% 0,87
|
|Frank
|23,5452
|23,6870
|% 0,79
|
|Riyal
|5,7142
|5,7428
|% 1,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-2,04
|
|Altın Gr.
|1.356
|1.356
|15,46
|
|Cumhuriyet
|9.243
|9.383
|229,00
|
|Tam
|9.195
|9.434
|233,09
|
|Yarım
|4.517
|4.610
|85,00
|
|Çeyrek
|2.251
|2.305
|36,00
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|16,20
|16,22
|0,10
|
|B. Petrol
|75,88
|75,88
|-0,83
|