***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( İzahname-İhraççı Bİlgi Dokümanı (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (İhraççı Bilgi Dokümanı)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16/11/2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarNUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş. SPK tarafından onaylanan 500.000.000 TL Kira Sertifikası İhraç Limit tavanına ilişkin İhraçcı Bilgi Dökümanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888709BIST