***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKira sertifikası ihracına ilişkin alınan Nurol Varlık Kiralama A.Ş. Yönetim Kurulu kararı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051817BIST