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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.09.2023 17:42
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Ahmet Serdar Oghan, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca altı yıllık bağımsız üye görevi süresini tamamlamış olup bugün itibarıyla yönetim kurulundaki görevinden istifa etmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196695


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Tam 11.045 11.144 -6,00  
Yarım 5.540 5.595 -3,00  
Çeyrek 2.761 2.797 -2,00  
Gümüş.Ons 23,31 23,34 0,08  
Gümüş Gr. 20,29 20,32 0,15  
B. Petrol 93,69 93,69 0,16  
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