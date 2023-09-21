***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.09.2023 17:42
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.09.2023 tarihinde Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Ahmet Serdar Oghan'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca altı yıllık bağımsız üye görevi süresini tamamlamış olması sebebiyle gerçekleştirmiş olduğu istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, gerçekleştirilecek ilk genel kurulun onayına sunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.6 sayılı maddesinde sayılan bağımsızlık niteliklerine haiz Sayın Yusuf Serbest'in atanmasına Şirketimiz yönetim kurulu tarafından karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196696
BIST
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18:058.000
En Düşük
|Değişim
|: 3,64%
|| 280,64
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
8.000
18:0527,1228
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1280
|Açılış
|: 27,1100
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,2144
En Düşük
26,5783
18:0528,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1884
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
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29,0925
En Düşük
28,3298
18:051.671,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.671,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.684,22
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YEOTK
|211,20
|2.566.345.226
|% 10,00
|
|BERA
|16,06
|764.180.883
|% 10,00
|
|GLBMD
|37,40
|60.986.873
|% 10,00
|
|ATATP
|45,12
|249.105.883
|% 10,00
|
|ISKUR
|2.357.947,60
|2.357.948
|% 10,00
|
|SRVGY
|243,50
|139.013.504
|% -9,98
|
|ELITE
|52,50
|1.258.083.761
|% -9,33
|
|ULAS
|17,00
|5.579.789
|% -4,49
|
|KNFRT
|22,50
|200.532.320
|% -4,09
|
|PEGYO
|8,04
|58.956.247
|% -3,94
|
|THYAO
|232,60
|10.192.501.630
|% 4,16
|
|TUPRS
|147,80
|7.506.331.665
|% 4,60
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|YKBNK
|17,00
|7.266.308.307
|% 2,97
|
|ISCTR
|23,14
|6.898.469.580
|% 2,84
|
|EKGYO
|8,03
|2.213.007.920
|% 2,95
|
|ADESE
|2,27
|581.380.670
|% 6,57
|
|AKBNK
|31,20
|7.231.579.662
|% 5,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1011
|27,1228
|% 0,47
|
|Euro
|28,9141
|28,9538
|% 0,65
|
|Sterlin
|33,2364
|33,4030
|% 0,11
|
|Frank
|29,8898
|30,0698
|% -0,02
|
|Riyal
|7,2054
|7,2415
|% 0,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|-12,96
|
|Altın Gr.
|1.672
|1.672
|-1,51
|
|Cumhuriyet
|11.299
|11.469
|-24,00
|
|Tam
|11.046
|11.144
|-6,00
|
|Yarım
|5.540
|5.595
|-3,00
|
|Çeyrek
|2.761
|2.798
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,27
|23,30
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,29
|20,32
|0,15
|
|B. Petrol
|93,90
|93,90
|0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59DZGYO
Yüzde 9.85 oranında artışla 5.02 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 318, 362 adet işlem
-
17:58KZGYO
Yüzde 9.21 oranında artışla 33.44 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 616, 182 adet işlem
-
17:57PRDGS
Yüzde 6.48 oranında artışla 9.20 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 272, 537 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 218, 02 artarak (% 2.67 ) 8, 371
-
17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, ISCTR, EKGYO