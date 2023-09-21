***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2023 tarihinde Şirketimiz bağımsız yönetim kurulu üyesi Sayın Ahmet Serdar Oghan'ın Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca altı yıllık bağımsız üye görevi süresini tamamlamış olması sebebiyle gerçekleştirmiş olduğu istifasının kabulüne, boşalan yönetim kurulu üyeliğine, gerçekleştirilecek ilk genel kurulun onayına sunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinin 4.3.6 sayılı maddesinde sayılan bağımsızlık niteliklerine haiz Sayın Yusuf Serbest'in atanmasına Şirketimiz yönetim kurulu tarafından karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196696BIST