***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.09.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar21.09.2023 tarih, 17:42:56 saatli özel durum açıklamamıza ilişkin düzeltme:Yukarıda belirtilen özel durum açıklamamızda sehven yer almayan Sayın Yusuf Serbest'in Bağımsızlık Beyanı ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196829BIST