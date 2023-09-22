***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
22.09.2023 14:20
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.09.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
21.09.2023 tarih, 17:42:56 saatli özel durum açıklamamıza ilişkin düzeltme:
Yukarıda belirtilen özel durum açıklamamızda sehven yer almayan Sayın Yusuf Serbest'in Bağımsızlık Beyanı ekte kamuoyunun bilgilerine sunulmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196829
BIST
'
14:448.032
En Düşük
|Değişim
|: 0,39%
|| 31,07
|Açılış
|: 8.035
|
|Önceki Kapanış
|: 8.000
|
8.002
En Yüksek
8.094
14:4427,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0469
|Açılış
|: 27,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 27,1100
|
27,1679
En Düşük
27,0615
14:4428,9145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0135
|Açılış
|: 28,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 28,8500
|
29,3825
En Düşük
28,8221
14:441.682,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.682,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.674,55
|
1.683,70
En Düşük
1.670,99
BIST En Aktif Hisseler14:42
|RAYSG
|56,10
|91.259.183
|% 10,00
|
|ADGYO
|30,14
|5.672.227
|% 10,00
|
|ISBTR
|321.084,00
|4.816.260
|% 10,00
|
|TARKM
|253,20
|58.709.990
|% 9,99
|
|CIMSA
|296,10
|1.681.430.767
|% 9,99
|
|SUMAS
|234,00
|917.280
|% -10,00
|
|EUYO
|14,02
|12.967.153
|% -9,96
|
|ISBIR
|113,50
|2.614.552
|% -8,10
|
|GARFA
|83,85
|74.992.905
|% -7,09
|
|GIPTA
|34,38
|1.338.625.728
|% -6,88
|
|TUPRS
|152,60
|6.783.758.503
|% 3,25
|
|ASTOR
|143,20
|4.812.599.357
|% 1,92
|
|ISCTR
|24,36
|4.705.457.577
|% 5,27
|
|THYAO
|228,70
|3.967.267.820
|% -1,68
|
|EUPWR
|248,70
|3.765.307.047
|% 8,60
|
|ZOREN
|4,91
|1.327.852.421
|% 3,81
|
|ISCTR
|24,36
|4.705.457.577
|% 5,27
|
|KATMR
|2,26
|391.982.625
|% 9,71
|
|YKBNK
|17,00
|2.501.895.102
|% 0,00
|
|TUKAS
|9,30
|1.174.020.595
|% -5,39
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,1600
|27,1689
|% 0,18
|
|Euro
|28,9044
|28,9185
|% 0,06
|
|Sterlin
|33,1940
|33,3605
|% -0,15
|
|Frank
|29,8434
|30,0231
|% -0,06
|
|Riyal
|7,2202
|7,2564
|% 0,17
|
|14:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|6,50
|
|Altın Gr.
|1.682
|1.682
|7,60
|
|Cumhuriyet
|11.331
|11.502
|33,00
|
|Tam
|11.104
|11.172
|-18,00
|
|Yarım
|5.569
|5.609
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.776
|2.804
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|20,69
|20,72
|0,30
|
|B. Petrol
|94,12
|94,12
|0,82
|
Seans Raporu
14:42
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-
14:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 65 artarak (% 0.24 ) 8, 451
-
14:57XU100
Endeks 8, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 54 üstünde . İşlem hacmi 83, 646.00 milyon TL de
-
14:56EUPWR
Yüzde 8.78 oranında artışla 249.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 195, 623 adet işlem
-
14:55EMKEL
Yüzde 5.87 oranında artışla 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 908, 934 adet işlem
-
14:54ADGYO
Yüzde 10.00 oranında artışla 30.14 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 180 adet işlem