***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu üyesi Sayın Ahmet Murat Kavurga yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olup 02.02.2024 tarihli yönetim kurulu kararıyla istifasının kabulüne ve işbu kararın Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde tescil ve ilan edilmesine karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246458BIST