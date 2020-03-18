***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
18.03.2020 18:56
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi NUROL VARLIK KIRALAMA AS. TRDNVKA62017 ISIN Nolu Kira Sertifikası İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı Nurolbank
Kaynak Kuruluş Nurol Varlık Kiralama A.Ş.
Kurucu Nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 18.06.2020
Vade (Gün Sayısı) 91
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,6801
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,19
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDNVKA62017
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2020
Satışa Başlanma Tarihi 17.03.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2020
Vade Başlangıç Tarihi 19.03.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830566
BIST