***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VARLIK KIRALAMA AS. TRDNVKA62017 ISIN Nolu Kira Sertifikası İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.03.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı NurolbankKaynak Kuruluş Nurol Varlık Kiralama A.Ş.Kurucu NurolbankPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 18.06.2020Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,6801Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 10,75Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,19Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA62017Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 18.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 19.03.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830566BIST