***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA AS TRDNVKA72016 Kira Sertifikası İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı NUROLBANKKaynak Kuruluş NUROL VARLIK KİRALAMA ASKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 50.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 01.07.2020Vade (Gün Sayısı) 91Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 2,7425Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 11Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 11,46Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA72016Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 31.03.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 31.03.2020Vade Başlangıç Tarihi 01.04.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833902BIST