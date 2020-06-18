***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi Nurol Varlık Kiralama AS TRDNVKAA2013 ISIN No Kira Sertifikası İhracıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı NUROLBANKKaynak Kuruluş NUROL VKSKurucu NUROLBANKPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş MKKİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 11.12.2020Vade (Gün Sayısı) 176Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,3397Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9,00Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,21Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKAA2013Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 05.03.2020Satışa Başlanma Tarihi 17.06.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 18.06.2020Vade Başlangıç Tarihi 18.06.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851837BIST