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***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)

02.07.2020 09:40
GÜNCEL HABERLER



***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )

Özet Bilgi NUROL VARLIK KİRALAMA AS TRDNVKAA2021 KİRA SETİFİKASI İHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.01.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı NUROLBANK
Kaynak Kuruluş NUROLBANK
Kurucu MKK
Planlanan Nominal Tutar 50.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 50.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş MKK
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 18.12.2020
Vade (Gün Sayısı) 170
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 4,1918
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 9
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 9,22
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDNVKAA2021
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 30.06.2020
Satışa Başlanma Tarihi 29.06.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 30.06.2020
Vade Başlangıç Tarihi 01.07.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
İhraç Fiyatı 1





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853938


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRGYO 2,20 78.695.440 % 10,00  
KENT 621,60 2.984.989 % 10,00  
CMBTN 72,80 16.909.564 % 9,97  
ULUUN 10,27 53.251.023 % 9,96  
VKFYO 3,99 4.669.832 % 9,92  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5594 8,6024 % 0,49  
Frank 7,2384 7,2820 % 0,36  
Riyal 1,8221 1,8312 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.772 1.772 1,54  
Altın Gr. 390 391 0,64  
Cumhuriyet 2.530 2.550 3,10  
Tam 2.604 2.616 3,10  
Yarım 1.265 1.280 1,50  
Çeyrek 633 641 0,80  
Gümüş.Ons 17,92 17,97 -0,06  
Gümüş Gr. 3,94 3,95 -0,02  
B. Petrol 42,34 42,34 0,31  
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