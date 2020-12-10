***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
10.12.2020 16:13
***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )
Özet Bilgi NUROL VARLIK YONETIMI A.Ş. TRDNVKA52117 ISIN Nolu KİRA SERTIFIKASI IHRACI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Tutar 500.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Kira Sertifikası
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Kira Sertifikası Bilgileri
Fon Kullanıcısı nurolbank
Kaynak Kuruluş nurol varlık kiralama aş.
Kurucu nurolbank
Planlanan Nominal Tutar 100.000.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000
Merkezi Saklamacı Kuruluş mkk
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira Sertifikası
Vadesi 13.05.2021
Vade (Gün Sayısı) 153
Kar Payı/Getiri Oranı Türü Sabit
Kar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,3356
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40
Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRDNVKA52117
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.12.2020
Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2020
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2020
Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000
İhraç Fiyatı 1
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892647
BIST