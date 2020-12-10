***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)









***NURVK*** NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz) )Özet Bilgi NUROL VARLIK YONETIMI A.Ş. TRDNVKA52117 ISIN Nolu KİRA SERTIFIKASI IHRACIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 07.01.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriTutar 500.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Kira SertifikasıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Kira Sertifikası BilgileriFon Kullanıcısı nurolbankKaynak Kuruluş nurol varlık kiralama aş.Kurucu nurolbankPlanlanan Nominal Tutar 100.000.000Planlanan Maksimum Nominal Tutar 100.000.000Merkezi Saklamacı Kuruluş mkkİhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Yönetim Sözleşmesine Dayalı Kira SertifikasıVadesi 13.05.2021Vade (Gün Sayısı) 153Kar Payı/Getiri Oranı Türü SabitKar Payı/Getiri Oranı - Dönemsel (%) 7,3356Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Basit (%) 18,40Kar Payı/Getiri Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRDNVKA52117Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 03.12.2020Satışa Başlanma Tarihi 09.12.2020Satışın Tamamlanma Tarihi 10.12.2020Vade Başlangıç Tarihi 11.12.2020Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 100.000.000İhraç Fiyatı 1http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892647BIST